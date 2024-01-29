В квартире выгорело 10 квадратных метров (архивное фото)
В Тюмени загорелась квартира на девятом этаже по адресу: Транспортная, 79. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона. Жилье потушили, в ЧП никто не пострадал.
«В четвертом часу дня 30 января поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже дома №79 по улице Транспортной. На место прибыли пять единиц техники и 20 человек личного состава. В 16:07 огонь был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
В происшествии никто не пострадал, в квартире выгорело 10 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.
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