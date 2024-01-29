29 января 2024

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке. Фото

В Тюмени произошел пожар на девятом этаже дома №79 по улице Транспортной
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В квартире выгорело 10 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тюмени загорелась квартира на девятом этаже по адресу: Транспортная, 79. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона. Жилье потушили, в ЧП никто не пострадал.

«В четвертом часу дня 30 января поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже дома №79 по улице Транспортной. На место прибыли пять единиц техники и 20 человек личного состава. В 16:07 огонь был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В происшествии никто не пострадал, в квартире выгорело 10 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

Фото:

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В Тюмени загорелась квартира на девятом этаже по адресу: Транспортная, 79. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона. Жилье потушили, в ЧП никто не пострадал. «В четвертом часу дня 30 января поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже дома №79 по улице Транспортной. На место прибыли пять единиц техники и 20 человек личного состава. В 16:07 огонь был ликвидирован», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. В происшествии никто не пострадал, в квартире выгорело 10 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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