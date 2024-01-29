29 января 2024

Надым украсят арками в виде сердец. Скрин

Власти Надыма ищут поставщиков светящихся фигур, спустя месяц после Нового года
© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, стела надым
Власти Надыма ищут поставщика светодиодных скульптур Фото:

Власти Надымского района ЯНАО планируют украсить город шестью сверкающими арками в виде сердец. Поиск поставщика начался спустя месяц после Нового года, карточка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Наименование объекта закупки: поставка и установка светодиодных арок и световых фигур. Срок, на который предоставляется гарантия: шестнадцать месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Требование к гарантии производителя товара: не установлено», — сообщается в проекте контракта, опубликованного на портале ЕИС. Начальная цена — 8 миллионов 960 тысяч рублей.

По условиям контракта, поставщик должен поставить шесть светящихся арок в виде сердец, и по одной фигуре белки, глухаря и лося. Окончание подачи заявок — 7 февраля, поставка фигур будет произведена через месяц, после подписания контракта.

Корреспондент агентства направил запрос о месте установки фигур в пресс-службу мэрии Надымского района. Ответ ожидается.

Ранее власти Пуровского района собирались закупить для благоустройства набережной фигуру «Рыба». Цена контракта приблизилась к одному миллиону рублей.

В Надыме планируют установить сверкающие арки в виде сердец
В Надыме планируют установить сверкающие арки в виде сердец
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Власти Надымского района ЯНАО планируют украсить город шестью сверкающими арками в виде сердец. Поиск поставщика начался спустя месяц после Нового года, карточка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование объекта закупки: поставка и установка светодиодных арок и световых фигур. Срок, на который предоставляется гарантия: шестнадцать месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Требование к гарантии производителя товара: не установлено», — сообщается в проекте контракта, опубликованного на портале ЕИС. Начальная цена — 8 миллионов 960 тысяч рублей. По условиям контракта, поставщик должен поставить шесть светящихся арок в виде сердец, и по одной фигуре белки, глухаря и лося. Окончание подачи заявок — 7 февраля, поставка фигур будет произведена через месяц, после подписания контракта. Корреспондент агентства направил запрос о месте установки фигур в пресс-службу мэрии Надымского района. Ответ ожидается. Ранее власти Пуровского района собирались закупить для благоустройства набережной фигуру «Рыба». Цена контракта приблизилась к одному миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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