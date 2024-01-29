Надым украсят арками в виде сердец. Скрин

Власти Надыма ищут поставщиков светящихся фигур, спустя месяц после Нового года

30 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Власти Надыма ищут поставщика светодиодных скульптур Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Надымского района ЯНАО планируют украсить город шестью сверкающими арками в виде сердец. Поиск поставщика начался спустя месяц после Нового года, карточка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование объекта закупки: поставка и установка светодиодных арок и световых фигур. Срок, на который предоставляется гарантия: шестнадцать месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Требование к гарантии производителя товара: не установлено», — сообщается в проекте контракта, опубликованного на портале ЕИС. Начальная цена — 8 миллионов 960 тысяч рублей. По условиям контракта, поставщик должен поставить шесть светящихся арок в виде сердец, и по одной фигуре белки, глухаря и лося. Окончание подачи заявок — 7 февраля, поставка фигур будет произведена через месяц, после подписания контракта.



Корреспондент агентства направил запрос о месте установки фигур в пресс-службу мэрии Надымского района. Ответ ожидается. Ранее власти Пуровского района собирались закупить для благоустройства набережной фигуру «Рыба». Цена контракта приблизилась к одному миллиону рублей. В Надыме планируют установить сверкающие арки в виде сердец Фото: скрин с описания закупки, ЕИС — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0190300001224000014

Власти Надымского района ЯНАО планируют украсить город шестью сверкающими арками в виде сердец. Поиск поставщика начался спустя месяц после Нового года, карточка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование объекта закупки: поставка и установка светодиодных арок и световых фигур. Срок, на который предоставляется гарантия: шестнадцать месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Требование к гарантии производителя товара: не установлено», — сообщается в проекте контракта, опубликованного на портале ЕИС. Начальная цена — 8 миллионов 960 тысяч рублей. По условиям контракта, поставщик должен поставить шесть светящихся арок в виде сердец, и по одной фигуре белки, глухаря и лося. Окончание подачи заявок — 7 февраля, поставка фигур будет произведена через месяц, после подписания контракта. Корреспондент агентства направил запрос о месте установки фигур в пресс-службу мэрии Надымского района. Ответ ожидается. Ранее власти Пуровского района собирались закупить для благоустройства набережной фигуру «Рыба». Цена контракта приблизилась к одному миллиону рублей.