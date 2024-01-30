Артюхов рассказал о преимуществе концессий для развития ЯНАО

Артюхов обсудил с Чекунковым развитие инвестиционной среды на Ямале

31 января 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Салехарде состоялась рабочая встреча Дмитрия Артюхова и Алексея Чекункова Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков обсудили разработку мастер-планов развития ключевых городов региона — Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги и Ноябрьска. Глава региона отметил важность реализации концессий, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Главный туристический проект „Рай-Из“ будет реализован по концессии, уже сформирован очень сильный состав ее участников. Формат государственно-частного партнерства позволяет балансировать интересы государства и бизнеса. Мы видим, что это эффективно. Наши большие проекты — Пуровский мост, терминал Новоуренгойского аэропорта — все это построено с большим опережением сроков, без бюджетного финансирования. Экономическая модель работает даже лучше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что мы верно все рассчитали», — рассказал глава региона Дмитрий Артюхов. Основная цель создания мастер-планов заключается в разработке стратегии устойчивого развития городов, создании привлекательной инвестиционной среды и повышении качества жизни. Этими вопросами совместно с ямальскими специалистами занимается Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков отметил, что в мастер-планах агломераций городов Салехард и Лабытнанги, а также Нового Уренгоя, необходимо разработать решения в сфере транспорта. Эти проекты имеют большой потенциал для реализации, поскольку они востребованы населением и обладают экономической целесообразностью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков обсудили разработку мастер-планов развития ключевых городов региона — Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги и Ноябрьска. Глава региона отметил важность реализации концессий, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Главный туристический проект „Рай-Из“ будет реализован по концессии, уже сформирован очень сильный состав ее участников. Формат государственно-частного партнерства позволяет балансировать интересы государства и бизнеса. Мы видим, что это эффективно. Наши большие проекты — Пуровский мост, терминал Новоуренгойского аэропорта — все это построено с большим опережением сроков, без бюджетного финансирования. Экономическая модель работает даже лучше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что мы верно все рассчитали», — рассказал глава региона Дмитрий Артюхов. Основная цель создания мастер-планов заключается в разработке стратегии устойчивого развития городов, создании привлекательной инвестиционной среды и повышении качества жизни. Этими вопросами совместно с ямальскими специалистами занимается Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков отметил, что в мастер-планах агломераций городов Салехард и Лабытнанги, а также Нового Уренгоя, необходимо разработать решения в сфере транспорта. Эти проекты имеют большой потенциал для реализации, поскольку они востребованы населением и обладают экономической целесообразностью.