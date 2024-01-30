Мать ребенка написала заявление в полицию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Прохладном (Белоярский район, Свердловская область) египтянин Мохамед А. с супругой Ларисой Л. пытались похитить пятилетнего сына у Ксении Л. Инцидент произошел еще летом 2023 года. Пострадавшая обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, но ей в этом отказали, сообщил URA.RU один из ее родственников.

«Мохамед с Ларисой проникли на территорию дома и стали уговаривать сына Ксении сесть к ним в машину. Когда ребенок отказался, то его стали насильно тащить за руки в авто. Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», — рассказал близкий пострадавшей. Лариса приходится Ксении свекровью.

Потасовка попала на соседскую камеру видеонаблюдения. Ксения во время инцидента получила множественные травмы средней тяжести (в распоряжении агентства имеются медицинские документы). «Ксения обратилась в отдел полиции №29 МО МВД России „Заречный“ с просьбой возбудить уголовное дело. Однако в этом ей было отказано», — добавил родственник.

Силовики не увидели состава преступления (оно имеется в распоряжении URA.RU). По мнению представителя Ксении, руководителя юридического отдела Екатеринбургской юридико-сыскной компании Андрея Ватагина, совокупность собранных по материалу проверки доказательств достаточна для возбуждения уголовного дела. «Здесь целый ряд преступлений, начиная с покушения на убийства, заканчивая повреждением имущества. Но силовики почему-то не принимают данное решение», — добавил Ватагин.

По словам родственника Ксении, Мохамед также обращался в полицию после случившегося. «Он заявил, что она напала на него и повредила его автомобиль. Но это не правда, в материалах есть тому доказательства», — считает собеседник агентства.

Оперативно связаться с Мохамедом не получилось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU и не прочитал сообщение в мессенджере. Также корреспондент отправил запрос в МО МВД «Заречный». Ответ будет опубликован при поступлении.

Постановление силовиков об отказе в возбуждении уголовного дела Скрин: предоставлено родственником Ксении

В действиях Мохамеда не усмотрели криминала Скрин: предоставлено родственником Ксении

Силовики отказались возбуждать уголовное дело Скрин: предоставлено родственником Ксении