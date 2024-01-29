Суд разрешил спор прокуратуры и мэрии Краснокамска из-за продажи единственной муниципальной аптеки

Продажа единственной муниципальной аптеки в Краснокамске признана незаконной

30 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону прокуратуры в спорте с краснокамскими властями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрии Краснокамска не удалось доказать в суде, что единственная муниципальная аптека города была приватизирована законно. Апелляционные жалобы ИП Бушуева Владимира Александровича, а также мэрии и думы Краснокамска на приговор суда первой инстанции рассмотрел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Резулятивная часть постановления суда размещена на сервисе «Электронное правосудие». «Решение Арбитражного суда Пермского края от 17 ноября 2023 года по делу № А50-16503/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказано в определении. Летом 2023 года власти Краснокамская продали муниципальную аптеку за более, чем 12 млн рублей. Прокуратура Краснокамска посчитал, что мэрия нарушила Закон о приватизации государственного и муниципального имущества. После этого зампрокурора Пермского края обратился с иском в суд, требуя признать сделку незаконной.

Мэрии Краснокамска не удалось доказать в суде, что единственная муниципальная аптека города была приватизирована законно. Апелляционные жалобы ИП Бушуева Владимира Александровича, а также мэрии и думы Краснокамска на приговор суда первой инстанции рассмотрел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Резулятивная часть постановления суда размещена на сервисе «Электронное правосудие». «Решение Арбитражного суда Пермского края от 17 ноября 2023 года по делу № А50-16503/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказано в определении. Летом 2023 года власти Краснокамская продали муниципальную аптеку за более, чем 12 млн рублей. Прокуратура Краснокамска посчитал, что мэрия нарушила Закон о приватизации государственного и муниципального имущества. После этого зампрокурора Пермского края обратился с иском в суд, требуя признать сделку незаконной.