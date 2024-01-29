29 января 2024

Прокурор ХМАО поручил подчиненным решить проблему с невыплатами зарплат

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокурорам поручено разобраться с невыплатами зарплат на предприятиях ХМАО Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин обратил внимание на проблему с невыплатами заработных плат в регионе и поручил своим подчиненным решить этот вопрос. Об этом он заявил на заседании коллегии югорского надзорного ведомства.

«Обращаю внимание прокуроров об отсутствии положительной динамики по ликвидации долгов по оплате труда на восьми предприятиях-банкротах. Необходимо активно использовать механизм дисквалификации руководителей организаций-должников, жестко пресекать бездействие арбитражных управляющих», — поручил Евгений Ботвинкин.

На сегодня предприятия ХМАО задолжали своим сотрудникам зарплату на сумму порядка 190 миллионов рублей. Три четверти всех задолженностей приходится на ООО «Горизонт», на проблему с этим предприятием также обратил внимание замгенпрокурора Сергей Зайцев.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин обратил внимание на проблему с невыплатами заработных плат в регионе и поручил своим подчиненным решить этот вопрос. Об этом он заявил на заседании коллегии югорского надзорного ведомства. «Обращаю внимание прокуроров об отсутствии положительной динамики по ликвидации долгов по оплате труда на восьми предприятиях-банкротах. Необходимо активно использовать механизм дисквалификации руководителей организаций-должников, жестко пресекать бездействие арбитражных управляющих», — поручил Евгений Ботвинкин. На сегодня предприятия ХМАО задолжали своим сотрудникам зарплату на сумму порядка 190 миллионов рублей. Три четверти всех задолженностей приходится на ООО «Горизонт», на проблему с этим предприятием также обратил внимание замгенпрокурора Сергей Зайцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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