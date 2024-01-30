СК изъял документы главного учреждения культуры Тюменской области

СК изъял документы Тюменского концертно-театрального объединения

30 января сотрудники СКР Тюменской области изъяли документы в ТКТО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России провели выемку документов в бухгалтерии Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. ТКТО считается главным учреждением культуры региона. В его состав входят Тюменский театр кукол, Тюменский большой драматический театр, Тюменская филармония, ДК «Нефтяник» и Тобольский драматический театр.

«30 января примерно в 10 часов утра в здание Тюменского большого драматического театра ворвались люди с автоматами. Все — в балаклавах. Ими была произведена выборочная выемка документов бухгалтерии ТКТО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что силовиков, в частности, интересовала бухгалтерия Тюменского большого драматического театра. «В ТКТО общая бухгалтерия для всех учреждений, входящих в состав объединения. Однако силовики, в частности, интересовались финансовыми делами драмтеатра. В том числе, когда разговаривали друг с другом», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Аналогичный запрос был направлен в адрес регионального управления Следственного комитета России по Тюменской области.