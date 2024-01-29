29 января 2024

В ХМАО энергетики собираются вложить в модернизацию ГРЭС 3,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , трубы, грэс
На Нижневартовской ГРЭС обновят энергоблок Фото:

В ХМАО энергетики собираются вложить в модернизацию Нижневартовской ГРЭС 3,5 миллиарда рублей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что на электростанции обновят энергетический блок.

«В феврале на Нижневартовской ГРЭС будет запущен крупный инвестиционный проект — модернизация первого энергоблока. Инвестиционная емкость проекта составит более 3,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского района.

Первому блоку более 30 лет: он был запущен в 1993 году. В 2024 году коллектив ГРЭС планирует заменить цилиндры высокого и среднего давления паровой трубы, пароперегревателя котла. Второй энергетический блок обновят до 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовская ГРЭС (ХМАО) отказывалась отапливать помещения, где предприниматели из Нижневартовского района собирались открыть базу. Компания объяснила, что бизнесмены не предоставили полный пакет документов

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В ХМАО энергетики собираются вложить в модернизацию Нижневартовской ГРЭС 3,5 миллиарда рублей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что на электростанции обновят энергетический блок. «В феврале на Нижневартовской ГРЭС будет запущен крупный инвестиционный проект — модернизация первого энергоблока. Инвестиционная емкость проекта составит более 3,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского района. Первому блоку более 30 лет: он был запущен в 1993 году. В 2024 году коллектив ГРЭС планирует заменить цилиндры высокого и среднего давления паровой трубы, пароперегревателя котла. Второй энергетический блок обновят до 2026 года. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовская ГРЭС (ХМАО) отказывалась отапливать помещения, где предприниматели из Нижневартовского района собирались открыть базу. Компания объяснила, что бизнесмены не предоставили полный пакет документов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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