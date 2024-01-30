Названы цены посуточной аренды квартир для зимних туристов в Челябинске

Снять квартиру на сутки в Челябинске зимние туристы могут за 2 тысячи рублей

30 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Зимнее путешествие в Челябинск заинтересует любителей горнолыжного туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске снять квартиру в посуточную аренду зимние туристы могут в среднем за две тысячи рублей. Цена посуточной аренды квартир аналогична сразу в 15 городах России, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Свежие опросы ВЦИОМ показали, что 74% россиян нравится зима, есть города, которые в это время года особенно прекрасны и открываются в это время года для туристов по-новому, среди них Челябинск. Этой зимой в городе путешественники смогут снять квартиру посуточно в среднем за две тысячи рублей», — отметили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Зимнее путешествие в Челябинск в 2024 году заинтересует любителей горнолыжного туризма. От центра города до популярных южноуральских курортов в среднем 1,5-2 часа езды. Также в городе можно прогуляться по набережной реки Миасс и по центральной улице города — Кировке, познакомиться с исторической застройкой города, в том числе и с немецким кварталом, который был возведен пленными немцами в 1941—1943 годах. Дешевле всего с точки зрения стоимости аренды квартиры челябинским зимним туристам съездить в Киров. За возможность прогуляться по набережной Вятки с видом на Успенский Трифонов монастырь, по уютной Спасской улице с исторической застройкой и окунуться в атмосферу города стоит заплатить 1700 рублей за ночь в арендованной квартире. В топ-3 по доступности также вошли Брянск и Барнаул. В первом средняя цена краткосрочной аренды зимой 2024 года составляет 1800 рублей, во втором — 1950 рублей. Самыми дорогими городами в плане жилья для туристов стали Москва с ее огромным предложением культурного и исторического досуга и Плес. Он, в противоположность шумной и вечно спешащей столице, зимой позволяет замедлиться и насладиться тишиной и природой русской глубинки. Средняя стоимость аренды жилья в обеих локациях — 3500 рублей в сутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске снять квартиру в посуточную аренду зимние туристы могут в среднем за две тысячи рублей. Цена посуточной аренды квартир аналогична сразу в 15 городах России, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Свежие опросы ВЦИОМ показали, что 74% россиян нравится зима, есть города, которые в это время года особенно прекрасны и открываются в это время года для туристов по-новому, среди них Челябинск. Этой зимой в городе путешественники смогут снять квартиру посуточно в среднем за две тысячи рублей», — отметили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Зимнее путешествие в Челябинск в 2024 году заинтересует любителей горнолыжного туризма. От центра города до популярных южноуральских курортов в среднем 1,5-2 часа езды. Также в городе можно прогуляться по набережной реки Миасс и по центральной улице города — Кировке, познакомиться с исторической застройкой города, в том числе и с немецким кварталом, который был возведен пленными немцами в 1941—1943 годах. Дешевле всего с точки зрения стоимости аренды квартиры челябинским зимним туристам съездить в Киров. За возможность прогуляться по набережной Вятки с видом на Успенский Трифонов монастырь, по уютной Спасской улице с исторической застройкой и окунуться в атмосферу города стоит заплатить 1700 рублей за ночь в арендованной квартире. В топ-3 по доступности также вошли Брянск и Барнаул. В первом средняя цена краткосрочной аренды зимой 2024 года составляет 1800 рублей, во втором — 1950 рублей. Самыми дорогими городами в плане жилья для туристов стали Москва с ее огромным предложением культурного и исторического досуга и Плес. Он, в противоположность шумной и вечно спешащей столице, зимой позволяет замедлиться и насладиться тишиной и природой русской глубинки. Средняя стоимость аренды жилья в обеих локациях — 3500 рублей в сутки.