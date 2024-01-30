ВСУ атаковали сразу два села Белгородской области

ВСУ с помощью дронов атаковали село Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. В результате оказались повреждены линии электро и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сразу два населенный пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. По словам Гладкова, в результате атаки пострадавших нет, а на месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. В результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль, передает MK.RU.
ВСУ с помощью дронов атаковали село Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. В результате оказались повреждены линии электро и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сразу два населенный пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. По словам Гладкова, в результате атаки пострадавших нет, а на месте работают оперативные и аварийные службы. Ранее украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. В результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль, передает MK.RU.