ВСУ атаковали сразу два села Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Орловку и Дроновку дронами-камикадзе
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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью дронов атаковали село Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. В результате оказались повреждены линии электро и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сразу два населенный пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. По словам Гладкова, в результате атаки пострадавших нет, а на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. В результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль, передает MK.RU.

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ВСУ с помощью дронов атаковали село Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. В результате оказались повреждены линии электро и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сразу два населенный пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. По словам Гладкова, в результате атаки пострадавших нет, а на месте работают оперативные и аварийные службы. Ранее украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. В результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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