Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате оказалась повреждена инфраструктура и автомобиль.
«Поселок Глушково был обстрелян со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о ранениях двух детей, пострадавших в результате обстрела. ВСУ обстреляли жилой дом в городе Новодружеск. Две девочки были госпитализированы, передает MK.RU.
фото: telegram-канал Романа Старовойта, https://t.me/gubernator_46
фото: telegram-канал Романа Старовойта, https://t.me/gubernator_46
фото: telegram-канал Романа Старовойта, https://t.me/gubernator_46
Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате оказалась повреждена инфраструктура и автомобиль. «Поселок Глушково был обстрелян со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о ранениях двух детей, пострадавших в результате обстрела. ВСУ обстреляли жилой дом в городе Новодружеск. Две девочки были госпитализированы, передает MK.RU.