ВСУ обстреляли жилой поселок в Курской области. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
ВСУ обстреляли село Глушково Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате оказалась повреждена инфраструктура и автомобиль.

«Поселок Глушково был обстрелян со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о ранениях двух детей, пострадавших в результате обстрела. ВСУ обстреляли жилой дом в городе Новодружеск. Две девочки были госпитализированы, передает MK.RU.

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Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате оказалась повреждена инфраструктура и автомобиль. «Поселок Глушково был обстрелян со стороны Украины», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о ранениях двух детей, пострадавших в результате обстрела. ВСУ обстреляли жилой дом в городе Новодружеск. Две девочки были госпитализированы, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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