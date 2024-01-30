Суд арестовал следователя СБУ за уголовное дело против российского журналиста

По версии суда, Поросняк воспрепятствовал профессиональной деятельности Кирилла Вышинского (на фото)Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное возбуждение уголовного дела против журналиста Кирилла Вышинского. На момент привлечения к уголовной ответственности Вышинский возглавлял портал «РИА Новости Украина».
«Суд избрал меру пресечения по факту воспрепятствования профессиональной деятельности и незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского», — говорится в сообщении telegram-канала московский судов. Просняка должны заключить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания в стране. Также следователь объявлен в федеральный и международный розыск.
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное возбуждение уголовного дела против журналиста Кирилла Вышинского. На момент привлечения к уголовной ответственности Вышинский возглавлял портал «РИА Новости Украина». «Суд избрал меру пресечения по факту воспрепятствования профессиональной деятельности и незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского», — говорится в сообщении telegram-канала московский судов. Просняка должны заключить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания в стране. Также следователь объявлен в федеральный и международный розыск.