Суд арестовал следователя СБУ за уголовное дело против российского журналиста

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника СБУ Просняка за дело против Вышинского
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По версии суда, Поросняк воспрепятствовал профессиональной деятельности Кирилла Вышинского (на фото) Фото:

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное возбуждение уголовного дела против журналиста Кирилла Вышинского. На момент привлечения к уголовной ответственности Вышинский возглавлял портал «РИА Новости Украина».

«Суд избрал меру пресечения по факту воспрепятствования профессиональной деятельности и незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского», — говорится в сообщении telegram-канала московский судов. Просняка должны заключить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания в стране. Также следователь объявлен в федеральный и международный розыск.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное возбуждение уголовного дела против журналиста Кирилла Вышинского. На момент привлечения к уголовной ответственности Вышинский возглавлял портал «РИА Новости Украина». «Суд избрал меру пресечения по факту воспрепятствования профессиональной деятельности и незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского», — говорится в сообщении telegram-канала московский судов. Просняка должны заключить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания в стране. Также следователь объявлен в федеральный и международный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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