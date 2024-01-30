Экс-замначальника курганского центра Росгвардии освободили от наказания по делу о взятках

Курганский городской суд признал вину бывшего заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) курганского управления Росгвардии Владимира Серебрякова в получении мелких взяток. Мужчину приговорили к штрафу, но освободили от наказания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.
«Суд признал Серебрякова виновным в совершении 26 преступлений по ст 291.2 ч.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в суде. Учитывая пребывание бывшего полковника полиции в СИЗО на протяжении полугода, от наказания суд Серебрякова освободил.
Также суд конфисковал у осужденного денежные средства в размере 19,5 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Замначальника центра ЛРР арестовали в марте 2023 года по подозрению во взятках после обысков в управлении Росгвардии. Также был задержан инспектор центра и коммерсант, работающий на рынке частных охранных услуг. Бизнесмен находил желающих, а росгвардейцы помогали охранникам получать положительные оценки на экзаменах за деньги. Суд поместил обвиняемых в СИЗО, после чего Серебряков признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшими росгвардейцами по обвинению во взяточничестве. На заседании бывший замначальника центра ЛРР признался, что получал взятки от бизнесменов для успешной аттестации охранников.
Курганский городской суд признал вину бывшего заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) курганского управления Росгвардии Владимира Серебрякова в получении мелких взяток. Мужчину приговорили к штрафу, но освободили от наказания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. «Суд признал Серебрякова виновным в совершении 26 преступлений по ст 291.2 ч.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в суде. Учитывая пребывание бывшего полковника полиции в СИЗО на протяжении полугода, от наказания суд Серебрякова освободил. Также суд конфисковал у осужденного денежные средства в размере 19,5 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил. Замначальника центра ЛРР арестовали в марте 2023 года по подозрению во взятках после обысков в управлении Росгвардии. Также был задержан инспектор центра и коммерсант, работающий на рынке частных охранных услуг. Бизнесмен находил желающих, а росгвардейцы помогали охранникам получать положительные оценки на экзаменах за деньги. Суд поместил обвиняемых в СИЗО, после чего Серебряков признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшими росгвардейцами по обвинению во взяточничестве. На заседании бывший замначальника центра ЛРР признался, что получал взятки от бизнесменов для успешной аттестации охранников.