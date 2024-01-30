Экс-замначальника курганского центра Росгвардии освободили от наказания по делу о взятках

Суд Кургана признал вину экс-росгвардейца Серебрякова в мелком взяточничестве

В Кургане вынесли приговор бывшему полковнику Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал вину бывшего заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) курганского управления Росгвардии Владимира Серебрякова в получении мелких взяток. Мужчину приговорили к штрафу, но освободили от наказания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«Суд признал Серебрякова виновным в совершении 26 преступлений по ст 291.2 ч.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в суде. Учитывая пребывание бывшего полковника полиции в СИЗО на протяжении полугода, от наказания суд Серебрякова освободил.

Также суд конфисковал у осужденного денежные средства в размере 19,5 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Замначальника центра ЛРР арестовали в марте 2023 года по подозрению во взятках после обысков в управлении Росгвардии. Также был задержан инспектор центра и коммерсант, работающий на рынке частных охранных услуг. Бизнесмен находил желающих, а росгвардейцы помогали охранникам получать положительные оценки на экзаменах за деньги. Суд поместил обвиняемых в СИЗО, после чего Серебряков признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшими росгвардейцами по обвинению во взяточничестве. На заседании бывший замначальника центра ЛРР признался, что получал взятки от бизнесменов для успешной аттестации охранников.