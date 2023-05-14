14 мая 2023
13 мая 2023

Курганских росгвардейцев, подозреваемых в получении взяток, не выпустят из СИЗО до лета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
Курганским росгвардейцам продлили содержание под стражей Фото:

Сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) курганского управления Росгвардии, которых подозревают в получении взяток, продлили до июня меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Серебрякову В. и Базанову А. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в пресс-службе горсуда. Росгвардейцы, который подозревают в совершении преступления по ст. 290 ч.5 п. «а» (получение взятки), пробудут в СИЗО до 2 июня. На решение поданы апелляции.

Росгвардейцы были задержаны в марте этого года. По данным источников URA.RU, силовиков подозревают в получении взяток от центра, обучающего охранников. Мужчины якобы за деньги помогали проходить тесты и получать лицензии.

Ранее URA.RU сообщало, что подполковника курганской Росгвардии подозревают в получении взятки. Задержанный вместе с подчиненным просил отпустить их из-под ареста, но суд отказал силовикам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) курганского управления Росгвардии, которых подозревают в получении взяток, продлили до июня меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «Серебрякову В. и Базанову А. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в пресс-службе горсуда. Росгвардейцы, который подозревают в совершении преступления по ст. 290 ч.5 п. «а» (получение взятки), пробудут в СИЗО до 2 июня. На решение поданы апелляции. Росгвардейцы были задержаны в марте этого года. По данным источников URA.RU, силовиков подозревают в получении взяток от центра, обучающего охранников. Мужчины якобы за деньги помогали проходить тесты и получать лицензии. Ранее URA.RU сообщало, что подполковника курганской Росгвардии подозревают в получении взятки. Задержанный вместе с подчиненным просил отпустить их из-под ареста, но суд отказал силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...