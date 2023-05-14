Курганских росгвардейцев, подозреваемых в получении взяток, не выпустят из СИЗО до лета

Сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) курганского управления Росгвардии, которых подозревают в получении взяток, продлили до июня меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.
«Серебрякову В. и Базанову А. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в пресс-службе горсуда. Росгвардейцы, который подозревают в совершении преступления по ст. 290 ч.5 п. «а» (получение взятки), пробудут в СИЗО до 2 июня. На решение поданы апелляции.
Росгвардейцы были задержаны в марте этого года. По данным источников URA.RU, силовиков подозревают в получении взяток от центра, обучающего охранников. Мужчины якобы за деньги помогали проходить тесты и получать лицензии.
Ранее URA.RU сообщало, что подполковника курганской Росгвардии подозревают в получении взятки. Задержанный вместе с подчиненным просил отпустить их из-под ареста, но суд отказал силовикам.
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