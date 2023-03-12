12 марта 2023
11 марта 2023

В Кургане высокопоставленного росгвардейца отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курагне арестовали сотрудника Росгвардии Фото:

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и определил меру пресечения задержанному подполковнику местного управления Росгвардии, поместив его в следственный изолятор. Информацию URA.RU сообщили источники из силовых структур.

«Подполковника Владимира Серебрякова поместили в СИЗО», — рассказали источники. Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) был задержан после обысков в управлении по подозрению во взяточничестве. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Курганского городского суда. «Подозреваемому избрана мера пресечения сроком на два месяца», — рассказали в суде. Находиться в СИЗО Серебряков будет по 1 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Они были связаны с нарушениями, обнаруженными при выдаче разрешений на оружие. В областном СУ СК и управлении Росгвардии информацию пока не комментируют. В ведомства направлены соответствующие запросы.

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Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и определил меру пресечения задержанному подполковнику местного управления Росгвардии, поместив его в следственный изолятор. Информацию URA.RU сообщили источники из силовых структур. «Подполковника Владимира Серебрякова поместили в СИЗО», — рассказали источники. Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) был задержан после обысков в управлении по подозрению во взяточничестве. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Курганского городского суда. «Подозреваемому избрана мера пресечения сроком на два месяца», — рассказали в суде. Находиться в СИЗО Серебряков будет по 1 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Они были связаны с нарушениями, обнаруженными при выдаче разрешений на оружие. В областном СУ СК и управлении Росгвардии информацию пока не комментируют. В ведомства направлены соответствующие запросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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