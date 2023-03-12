В Кургане высокопоставленного росгвардейца отправили в СИЗО

В Курагне арестовали сотрудника Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и определил меру пресечения задержанному подполковнику местного управления Росгвардии, поместив его в следственный изолятор. Информацию URA.RU сообщили источники из силовых структур.

«Подполковника Владимира Серебрякова поместили в СИЗО», — рассказали источники. Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) был задержан после обысков в управлении по подозрению во взяточничестве. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Курганского городского суда. «Подозреваемому избрана мера пресечения сроком на два месяца», — рассказали в суде. Находиться в СИЗО Серебряков будет по 1 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Они были связаны с нарушениями, обнаруженными при выдаче разрешений на оружие. В областном СУ СК и управлении Росгвардии информацию пока не комментируют. В ведомства направлены соответствующие запросы.