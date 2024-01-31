В Невьянске хозяина автобуса отправили в СИЗО из-за смертельного ДТП с детьми

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Евгений Лобов будет находиться в СИЗО до 28 марта Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Собственника автобуса Евгения Лобова, в котором перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на свердловской трассе, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде.

Лобов будет находиться в СИЗО до 28 марта. Ему предъявили обвинение за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Водителя автобуса Игоря Миненко также заключили под стражу.

Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

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Собственника автобуса Евгения Лобова, в котором перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на свердловской трассе, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Лобов будет находиться в СИЗО до 28 марта. Ему предъявили обвинение за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Водителя автобуса Игоря Миненко также заключили под стражу. Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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