В Невьянске хозяина автобуса отправили в СИЗО из-за смертельного ДТП с детьми

Собственника автобуса Евгения Лобова, в котором перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на свердловской трассе, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде.
Лобов будет находиться в СИЗО до 28 марта. Ему предъявили обвинение за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Водителя автобуса Игоря Миненко также заключили под стражу.
Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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