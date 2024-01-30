Сломанная стрелка спидометра стала причиной ДТП с хоккеистами под Новоуральском

30 января 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

В аварии под Новоуральском погибли четыре человека Фото: начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Замершая стрелка спидометра на автобусе, перевозившем детскую хоккейную команду «Кедр», стала причиной смертельной аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом URA.RU проинформировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, автобус Yutong модели «ZK — 6122H9» с места происшествия был помещен для проведения следственных действий на штрафстоянку. «В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 км/ч. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с вокзала Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. По предварительным данным, время нахождения в пути составило порядка трех с половиной часов. Согласно п. 10.3 ПДД РФ, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. Представители МВД назначили автотехническую экспертизу», — отметил полковник Горелых. ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров французской иномарки Citroеn. Как выяснилось позже, погибшие пассажиры легковушки оказались участниками спецоперации. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он врезался в машину. Спустя время силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС в Невьянске. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замершая стрелка спидометра на автобусе, перевозившем детскую хоккейную команду «Кедр», стала причиной смертельной аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом URA.RU проинформировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, автобус Yutong модели «ZK — 6122H9» с места происшествия был помещен для проведения следственных действий на штрафстоянку. «В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 км/ч. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с вокзала Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. По предварительным данным, время нахождения в пути составило порядка трех с половиной часов. Согласно п. 10.3 ПДД РФ, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. Представители МВД назначили автотехническую экспертизу», — отметил полковник Горелых. ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров французской иномарки Citroеn. Как выяснилось позже, погибшие пассажиры легковушки оказались участниками спецоперации. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он врезался в машину. Спустя время силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС в Невьянске. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.