В Екатеринбурге таможенника осудили за взятку

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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Экс-сотрудник таможни получил взятку в размере 117 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-инспектору таможенной службы за взятку в размере 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Таможенный инспектор и представитель коммерческой организации были задержаны в рамках дел о взяточничестве. Мужчину признали виновным и назначили ему три с половиной года лишения свободы. Экс-инспектору придется выплатить штраф в размере 819 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудник Екатеринбургской таможни за вознаграждение предоставлял закрытые данные о поступающих грузах. В отношении таможенника и его подельника возбуждено уголовное дело. Сумма взяток тогда составила 130 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-инспектору таможенной службы за взятку в размере 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России. Таможенный инспектор и представитель коммерческой организации были задержаны в рамках дел о взяточничестве. Мужчину признали виновным и назначили ему три с половиной года лишения свободы. Экс-инспектору придется выплатить штраф в размере 819 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудник Екатеринбургской таможни за вознаграждение предоставлял закрытые данные о поступающих грузах. В отношении таможенника и его подельника возбуждено уголовное дело. Сумма взяток тогда составила 130 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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