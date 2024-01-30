В Екатеринбурге таможенника осудили за взятку

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-инспектору таможенной службы за взятку в размере 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Таможенный инспектор и представитель коммерческой организации были задержаны в рамках дел о взяточничестве. Мужчину признали виновным и назначили ему три с половиной года лишения свободы. Экс-инспектору придется выплатить штраф в размере 819 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что сотрудник Екатеринбургской таможни за вознаграждение предоставлял закрытые данные о поступающих грузах. В отношении таможенника и его подельника возбуждено уголовное дело. Сумма взяток тогда составила 130 тысяч рублей.
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