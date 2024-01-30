По факту избиения кондуктора в Челябинске возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., трамвай
Нападавший отказался платить за проезд в трамвае Фото:

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 января кондуктора в салоне трамвая. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 115 уголовного кодекса РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пока в отношении неустановленного лица», — сообщил источник.

На 42-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина. Он отказался платить за проезд, спровоцировал конфликт и избил кондуктора. Нападавший выскочил на остановке, его ищут.

«Сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“ проводится необходимый комплекс мероприятий. К розыску лица, совершившего противоправное деяние, подключены наиболее опытные сотрудники. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 января кондуктора в салоне трамвая. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 115 уголовного кодекса РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пока в отношении неустановленного лица», — сообщил источник. На 42-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина. Он отказался платить за проезд, спровоцировал конфликт и избил кондуктора. Нападавший выскочил на остановке, его ищут. «Сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“ проводится необходимый комплекс мероприятий. К розыску лица, совершившего противоправное деяние, подключены наиболее опытные сотрудники. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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