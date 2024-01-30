По факту избиения кондуктора в Челябинске возбуждено уголовное дело

30 января 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Нападавший отказался платить за проезд в трамвае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 января кондуктора в салоне трамвая. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 115 уголовного кодекса РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пока в отношении неустановленного лица», — сообщил источник. На 42-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина. Он отказался платить за проезд, спровоцировал конфликт и избил кондуктора. Нападавший выскочил на остановке, его ищут. «Сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“ проводится необходимый комплекс мероприятий. К розыску лица, совершившего противоправное деяние, подключены наиболее опытные сотрудники. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 января кондуктора в салоне трамвая. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 115 уголовного кодекса РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пока в отношении неустановленного лица», — сообщил источник. На 42-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина. Он отказался платить за проезд, спровоцировал конфликт и избил кондуктора. Нападавший выскочил на остановке, его ищут. «Сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“ проводится необходимый комплекс мероприятий. К розыску лица, совершившего противоправное деяние, подключены наиболее опытные сотрудники. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.