По факту избиения кондуктора в Челябинске возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 января кондуктора в салоне трамвая. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Уголовное дело возбуждено по части 2, статьи 115 уголовного кодекса РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью. Пока в отношении неустановленного лица», — сообщил источник.
На 42-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина. Он отказался платить за проезд, спровоцировал конфликт и избил кондуктора. Нападавший выскочил на остановке, его ищут.
«Сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“ проводится необходимый комплекс мероприятий. К розыску лица, совершившего противоправное деяние, подключены наиболее опытные сотрудники. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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