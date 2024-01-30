Госдолг Свердловской области сократился до 108 миллиардов рублей

31 января 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

С лета 2023 года госдолг Свердловской области стал меньше на два миллиарда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственный долг Свердловской области в январе 2024 года снизился до 108 миллиардов рублей. Регион остается самым крупным должником в Уральском федеральном округе (УрФО), следом за ним идут остальные регионы. Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов России. «По данным на 26 января 2024 года госдолг Свердловской области составляет 108 млрд рублей, из них 71,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам и 36,7 миллиарда рублей по государственным ценным бумагам», — следует из данных Минфина. Уточняется, что у региона нет коммерческих кредитов. На данный момент Свердловская область лидирует по сумме госдолга среди других регионов УрФО. На втором месте Челябинская область с 52,6 млрд рублей, на третьей позиции Курганская область (18,6 млрд рублей). В августе 2023 года госдолг региона был на два миллиарда больше — 110 млрд рублей. Тогда у Свердловской области было 61,5 млрд долга по бюджетным кредитам и 49,1 млрд рублей по ценным бумагам.

Государственный долг Свердловской области в январе 2024 года снизился до 108 миллиардов рублей. Регион остается самым крупным должником в Уральском федеральном округе (УрФО), следом за ним идут остальные регионы. Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов России. «По данным на 26 января 2024 года госдолг Свердловской области составляет 108 млрд рублей, из них 71,3 миллиарда рублей по бюджетным кредитам и 36,7 миллиарда рублей по государственным ценным бумагам», — следует из данных Минфина. Уточняется, что у региона нет коммерческих кредитов. На данный момент Свердловская область лидирует по сумме госдолга среди других регионов УрФО. На втором месте Челябинская область с 52,6 млрд рублей, на третьей позиции Курганская область (18,6 млрд рублей). В августе 2023 года госдолг региона был на два миллиарда больше — 110 млрд рублей. Тогда у Свердловской области было 61,5 млрд долга по бюджетным кредитам и 49,1 млрд рублей по ценным бумагам.