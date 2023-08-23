Свердловская область стала самым большим должником в УрФО

Госдолг Свердловской области вырос до 110 млрд рублей за последний месяц
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Свердловская область лидирует по сумме госдолг Фото:

Государственный долг Свердловской области в августе 2023 года вырос на 1,8 млрд — до 110 млрд рублей. Регион стал самым крупным должником в Уральском федеральном округе, следом идут Челябинская и Курганская области. Информация об этом появилась на сайте Минфин России.

По данным на 1 августа 2023 года госдолг Свердловской области составил 110 млрд рублей, из них 61,5 миллиарда рублей по бюджетным кредитам и 49,1 миллиарда рублей по государственным ценным бумагам. При этом у региона нет коммерческих кредитов.

На данный момент Свердловская область лидирует по сумме госдолга среди других уральских регионов. На втором месте расположилась Челябинская область (42,5 млрд рублей), на третьем — Курганская область (18,5 млрд рублей).

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Государственный долг Свердловской области в августе 2023 года вырос на 1,8 млрд — до 110 млрд рублей. Регион стал самым крупным должником в Уральском федеральном округе, следом идут Челябинская и Курганская области. Информация об этом появилась на сайте Минфин России. По данным на 1 августа 2023 года госдолг Свердловской области составил 110 млрд рублей, из них 61,5 миллиарда рублей по бюджетным кредитам и 49,1 миллиарда рублей по государственным ценным бумагам. При этом у региона нет коммерческих кредитов. На данный момент Свердловская область лидирует по сумме госдолга среди других уральских регионов. На втором месте расположилась Челябинская область (42,5 млрд рублей), на третьем — Курганская область (18,5 млрд рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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