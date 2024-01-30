Пермякам станет сложнее летать в Минск

Авиаперевозчики приостановят прямые перелеты из Перми в Минск

В марте в программе полетов из Перми до Минска возникнет пауза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В марте прекратится продажа билетов на авиамаршрут Пермь — Минск. По данным пресс-службы минтранспорта Прикамья, полеты планируют возобновить через месяц.

«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — сообщение краевого министерства приводит Business Class.

Самолеты из пермского аэропорта летают в Минск с апреля прошлого года. Перевозкой занимается Nordwind Airlines совместно с компанией «Икар». Это направление субсидируется из регионального бюджета.

Ранее представители S7 закрыли продажу билетов из Перми в Москву. СМИ, обратившие на это внимание, предположили, что компания откажется направления навсегда.