30 января 2024

Пермякам станет сложнее летать в Минск

Авиаперевозчики приостановят прямые перелеты из Перми в Минск
© Служба новостей «URA.RU»
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В марте в программе полетов из Перми до Минска возникнет пауза Фото:

В марте прекратится продажа билетов на авиамаршрут Пермь — Минск. По данным пресс-службы минтранспорта Прикамья, полеты планируют возобновить через месяц.

«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — сообщение краевого министерства приводит Business Class.

Самолеты из пермского аэропорта летают в Минск с апреля прошлого года. Перевозкой занимается Nordwind Airlines совместно с компанией «Икар». Это направление субсидируется из регионального бюджета.

Ранее представители S7 закрыли продажу билетов из Перми в Москву. СМИ, обратившие на это внимание, предположили, что компания откажется направления навсегда.

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В марте прекратится продажа билетов на авиамаршрут Пермь — Минск. По данным пресс-службы минтранспорта Прикамья, полеты планируют возобновить через месяц. «С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — сообщение краевого министерства приводит Business Class. Самолеты из пермского аэропорта летают в Минск с апреля прошлого года. Перевозкой занимается Nordwind Airlines совместно с компанией «Икар». Это направление субсидируется из регионального бюджета. Ранее представители S7 закрыли продажу билетов из Перми в Москву. СМИ, обратившие на это внимание, предположили, что компания откажется направления навсегда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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