Пермякам станет сложнее летать в Минск

В марте прекратится продажа билетов на авиамаршрут Пермь — Минск. По данным пресс-службы минтранспорта Прикамья, полеты планируют возобновить через месяц.
«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — сообщение краевого министерства приводит Business Class.
Самолеты из пермского аэропорта летают в Минск с апреля прошлого года. Перевозкой занимается Nordwind Airlines совместно с компанией «Икар». Это направление субсидируется из регионального бюджета.
Ранее представители S7 закрыли продажу билетов из Перми в Москву. СМИ, обратившие на это внимание, предположили, что компания откажется направления навсегда.
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