Мошенники снова создали фейковую страницу вице-спикера заксобрания ЯНАО

31 января 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Мошенники создали фейковую страницу Ситникова в Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые от его имени рассылают сообщения с фейковых страниц в соцсети. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Мошенники в Telegram снова создали фейковые страницы и от моего имени рассылают сообщения. Не поддавайтесь на уловки и фейки», — сообщил Ситников. Он просит ямальцев быть бдительными, не переходить по ссылкам и не сообщать никаких данных. Если в соцсети от его имени пришло сообщение с сомнительной просьбой, то необходимо его заблокировать. В конце 2023 года хакеры активизировались и массово начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые от его имени рассылают сообщения с фейковых страниц в соцсети. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Мошенники в Telegram снова создали фейковые страницы и от моего имени рассылают сообщения. Не поддавайтесь на уловки и фейки», — сообщил Ситников. Он просит ямальцев быть бдительными, не переходить по ссылкам и не сообщать никаких данных. Если в соцсети от его имени пришло сообщение с сомнительной просьбой, то необходимо его заблокировать. В конце 2023 года хакеры активизировались и массово начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.