Мошенники снова создали фейковую страницу вице-спикера заксобрания ЯНАО

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые от его имени рассылают сообщения с фейковых страниц в соцсети. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Мошенники в Telegram снова создали фейковые страницы и от моего имени рассылают сообщения. Не поддавайтесь на уловки и фейки», — сообщил Ситников.
Он просит ямальцев быть бдительными, не переходить по ссылкам и не сообщать никаких данных. Если в соцсети от его имени пришло сообщение с сомнительной просьбой, то необходимо его заблокировать.
В конце 2023 года хакеры активизировались и массово начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.