30 января 2024
29 января 2024

Мошенники снова создали фейковую страницу вице-спикера заксобрания ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейковую страницу Ситникова в Telegram Фото:

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые от его имени рассылают сообщения с фейковых страниц в соцсети. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Мошенники в Telegram снова создали фейковые страницы и от моего имени рассылают сообщения. Не поддавайтесь на уловки и фейки», — сообщил Ситников.

Он просит ямальцев быть бдительными, не переходить по ссылкам и не сообщать никаких данных. Если в соцсети от его имени пришло сообщение с сомнительной просьбой, то необходимо его заблокировать.

В конце 2023 года хакеры активизировались и массово начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

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Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников призвал жителей округа не поддаваться на уловки мошенников, которые от его имени рассылают сообщения с фейковых страниц в соцсети. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Мошенники в Telegram снова создали фейковые страницы и от моего имени рассылают сообщения. Не поддавайтесь на уловки и фейки», — сообщил Ситников. Он просит ямальцев быть бдительными, не переходить по ссылкам и не сообщать никаких данных. Если в соцсети от его имени пришло сообщение с сомнительной просьбой, то необходимо его заблокировать. В конце 2023 года хакеры активизировались и массово начали охотиться за страницами политиков Ямала. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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