30 января 2024

Fox News: Трампа выдвинут на Нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп в четвертый раз будет претендовать на премию мира Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинут на Нобелевскую премию мира. Инициатором номинирования стала член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни.

По мнению законодателя Соединенных Штатов, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. «Усилия по созданию „Авраамовых соглашений“ были беспрецедентны. Они до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость такого выдвижения», — заявление Клодии Тенни приводит издание Fox News.

До этого момента Трамп трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». Согласно традиции, выдвигать кандидатов можно до 31 января.

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Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинут на Нобелевскую премию мира. Инициатором номинирования стала член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни. По мнению законодателя Соединенных Штатов, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. «Усилия по созданию „Авраамовых соглашений“ были беспрецедентны. Они до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость такого выдвижения», — заявление Клодии Тенни приводит издание Fox News. До этого момента Трамп трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». Согласно традиции, выдвигать кандидатов можно до 31 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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