В мире США Fox News: Трампа выдвинут на Нобелевскую премию мира 31 января 2024 в 03:00 Размер текста - 17 + Дональд Трамп в четвертый раз будет претендовать на премию мира Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинут на Нобелевскую премию мира. Инициатором номинирования стала член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни. По мнению законодателя Соединенных Штатов, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. «Усилия по созданию „Авраамовых соглашений“ были беспрецедентны. Они до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость такого выдвижения», — заявление Клодии Тенни приводит издание Fox News. До этого момента Трамп трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». Согласно традиции, выдвигать кандидатов можно до 31 января. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинут на Нобелевскую премию мира. Инициатором номинирования стала член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни. По мнению законодателя Соединенных Штатов, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. «Усилия по созданию „Авраамовых соглашений“ были беспрецедентны. Они до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость такого выдвижения», — заявление Клодии Тенни приводит издание Fox News. До этого момента Трамп трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». Согласно традиции, выдвигать кандидатов можно до 31 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям