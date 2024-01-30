Fox News: Трампа выдвинут на Нобелевскую премию мира

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинут на Нобелевскую премию мира. Инициатором номинирования стала член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни.
По мнению законодателя Соединенных Штатов, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. «Усилия по созданию „Авраамовых соглашений“ были беспрецедентны. Они до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость такого выдвижения», — заявление Клодии Тенни приводит
До этого момента Трамп трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». Согласно традиции, выдвигать кандидатов можно до 31 января.
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