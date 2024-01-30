Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену

Бывшего российского актера Кирилла Канахина, уехавшего после начала специальной военной операции воевать за Украину, будут судить заочно за государственную измену, терроризм и ряд других преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда в Москве.
«Уголовное дело в отношении бывшего артиста [Канахина] поступило в окружной суд 30 января в 10 утра. При этом на сайте суда отмечено, что оно будет рассмотрено судьей единолично», — пишет «
Уголовное дело в отношении Кирилла Канахина было заведено в марте 2023 года. 21 марта его объявили в федеральный, а затем и международный розыск.
Кирилл Канахин родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина и поступил в труппу Театра Луны под руководством Сергея Проханова. Играл в основном второстепенные роли. Снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре» и «Участковом», а в «Чужих крыльях» исполнил роль полицая.
Бывший артист принял участие в боевых действиях против российских войск на херсонском направлении, а также в нападении на Брянскую область и приграничные территории Белгородской области. Мать актера, узнав о его участии в нападениях, пришла в ужас, и подтвердила, что сын уехал жить на Украину. Она не могла поверить, что ее сын мог сражаться со своим же народом.
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