Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену

31 января 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Суд над Канахиным пройдет заочно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшего российского актера Кирилла Канахина, уехавшего после начала специальной военной операции воевать за Украину, будут судить заочно за государственную измену, терроризм и ряд других преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда в Москве. «Уголовное дело в отношении бывшего артиста [Канахина] поступило в окружной суд 30 января в 10 утра. При этом на сайте суда отмечено, что оно будет рассмотрено судьей единолично», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на пресс-службу суда. Уголовное дело в отношении Кирилла Канахина было заведено в марте 2023 года. 21 марта его объявили в федеральный, а затем и международный розыск. Кирилл Канахин родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина и поступил в труппу Театра Луны под руководством Сергея Проханова. Играл в основном второстепенные роли. Снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре» и «Участковом», а в «Чужих крыльях» исполнил роль полицая. Бывший артист принял участие в боевых действиях против российских войск на херсонском направлении, а также в нападении на Брянскую область и приграничные территории Белгородской области. Мать актера, узнав о его участии в нападениях, пришла в ужас, и подтвердила, что сын уехал жить на Украину. Она не могла поверить, что ее сын мог сражаться со своим же народом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего российского актера Кирилла Канахина, уехавшего после начала специальной военной операции воевать за Украину, будут судить заочно за государственную измену, терроризм и ряд других преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда в Москве. «Уголовное дело в отношении бывшего артиста [Канахина] поступило в окружной суд 30 января в 10 утра. При этом на сайте суда отмечено, что оно будет рассмотрено судьей единолично», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда. Уголовное дело в отношении Кирилла Канахина было заведено в марте 2023 года. 21 марта его объявили в федеральный, а затем и международный розыск. Кирилл Канахин родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина и поступил в труппу Театра Луны под руководством Сергея Проханова. Играл в основном второстепенные роли. Снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре» и «Участковом», а в «Чужих крыльях» исполнил роль полицая. Бывший артист принял участие в боевых действиях против российских войск на херсонском направлении, а также в нападении на Брянскую область и приграничные территории Белгородской области. Мать актера, узнав о его участии в нападениях, пришла в ужас, и подтвердила, что сын уехал жить на Украину. Она не могла поверить, что ее сын мог сражаться со своим же народом.