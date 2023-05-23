Что известно о боевиках, напавших на Белгородскую область

Чем известен легион «Свобода России»* и «Русский добровольческий корпус»

23 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Чем известны «ЛСР»* и «РДК» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ) и Русский добровольческий корпус (РДК) 22 мая участвовали в нападении на Белгородскую область. URA.RU рассказывает, чем известны эти организации. Что известно о легионе «Свобода России» и «РДК» Первые упоминания о легионе появились 10 марта 2022 года в telegram-канале с одноименным названием. По сообщениям украинских СМИ, легион состоит из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских граждан, которые приняли сторону противника после начала специальной военной операции на Украине. Достоверных сведений об организации почти нет. Структура и численность также является тайной. Сами участники легиона упоминали, что у них в распоряжении есть два батальона: пленные россияне и украинские граждане. Сама организация причисляет себя к «интернациональному легиону Украины», который находится в подчинении ВСУ. Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев заявлял, что присоединился к легиону. «Русский добровольческий корпус», как и «Свобода России», входит в состав Интернационального легиона ВСУ. Его существование подтверждено украинскими СМИ. По их сообщениям, большинство членов подразделения являются выходцами из нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Куратором «РДК» является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом на территории РФ). По словам самого Пономарева, «РДК» пытается сформировать «правительство России в изгнании». Чем известны организации В марте 2023 года «РДК» взял на себя ответственность за атаки на Брянскую область. Тогда Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Также «РДК» совершал покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Члены организации заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль руководителя. Ответственность за нападение на Белгородскую область 22 мая взяли на себя обе группировки. По сообщениям СМИ, в мае организации начали подготовку к нападению. И «Свобода России», и «РДК» были приглашены в ГУР в Киеве, чтобы обсудить детали теракта. После вторжения в Белгородскую область террористы снимали видео и делали фотографии. По предварительным данным, на них удалось опознать двух украинских националистов — Алексея Долгова и Игоря Огороднийчука. Также на видео попал шеврон ультраправой организации, которую возглавляет националист Дмитрий Корчинский. Кроме того, были опознаны Алексей Левкин и Кирилл Канахин.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская ДРГ проникла на территорию РФ, пишет «Национальная служба новостей». Минимум 39 членов группировки были ликвидированы, передает телеканал 360. В области был введен режим контртеррористической операции (КТО). *Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ) и Русский добровольческий корпус (РДК) 22 мая участвовали в нападении на Белгородскую область. URA.RU рассказывает, чем известны эти организации. Что известно о легионе «Свобода России» и «РДК» Первые упоминания о легионе появились 10 марта 2022 года в telegram-канале с одноименным названием. По сообщениям украинских СМИ, легион состоит из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских граждан, которые приняли сторону противника после начала специальной военной операции на Украине. Достоверных сведений об организации почти нет. Структура и численность также является тайной. Сами участники легиона упоминали, что у них в распоряжении есть два батальона: пленные россияне и украинские граждане. Сама организация причисляет себя к «интернациональному легиону Украины», который находится в подчинении ВСУ. Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев заявлял, что присоединился к легиону. Куратором «РДК» является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом на территории РФ). По словам самого Пономарева, «РДК» пытается сформировать «правительство России в изгнании». Чем известны организации В марте 2023 года «РДК» взял на себя ответственность за атаки на Брянскую область. Тогда Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Также «РДК» совершал покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Члены организации заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль руководителя. Ответственность за нападение на Белгородскую область 22 мая взяли на себя обе группировки. По сообщениям СМИ, в мае организации начали подготовку к нападению. И «Свобода России», и «РДК» были приглашены в ГУР в Киеве, чтобы обсудить детали теракта. После вторжения в Белгородскую область террористы снимали видео и делали фотографии. По предварительным данным, на них удалось опознать двух украинских националистов — Алексея Долгова и Игоря Огороднийчука. Также на видео попал шеврон ультраправой организации, которую возглавляет националист Дмитрий Корчинский. Кроме того, были опознаны Алексей Левкин и Кирилл Канахин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская ДРГ проникла на территорию РФ, пишет «Национальная служба новостей». Минимум 39 членов группировки были ликвидированы, передает телеканал 360. В области был введен режим контртеррористической операции (КТО). *Легион «Свобода России» признан террористическим, запрещен на территории РФ