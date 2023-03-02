02 марта 2023

Мать актера Канахина шокировали сообщения об участии сына в брянском теракте

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Первый день форума
Актер мог быть причастен к нападению в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Мать актера Кирилла Канахина Валентина, который предположительно принимал участие в теракте ВСУ в Брянской области, ужаснулась от мысли о том, что ее сын мог сражаться со своим же народом. Она увидела фото с человеком, похожим на сына, в соцсети антироссийской организации.

«Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?», — сообщила Канахина корреспонденту РИА Новости, уточнив, что ее сын действительно в последние месяцы жил на Украине.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов обстреляла в Брянской области автомобиль, в результате которого погиб человек и был ранен ребенок. После данного инцидента депутаты Госдумы предложили изменить статус спецоперации. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева.

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Мать актера Кирилла Канахина Валентина, который предположительно принимал участие в теракте ВСУ в Брянской области, ужаснулась от мысли о том, что ее сын мог сражаться со своим же народом. Она увидела фото с человеком, похожим на сына, в соцсети антироссийской организации. «Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?», — сообщила Канахина корреспонденту РИА Новости, уточнив, что ее сын действительно в последние месяцы жил на Украине. Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов обстреляла в Брянской области автомобиль, в результате которого погиб человек и был ранен ребенок. После данного инцидента депутаты Госдумы предложили изменить статус спецоперации. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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