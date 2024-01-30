В Правительстве РФ нашли способ сдержать цены на мясо и птицу

Кабмин: ритейлерам РФ придется платить за скоропортящиеся продукты чаще

31 января 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Время первого чтения законопроекта о продовольственных товарах еще не определенно Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительство России поддержит законопроект о сокращении периода оплаты ритейлерами поставок продовольственных товаров. Период будет зависеть от сроков годности продукции, следует из отзыва кабмина на законопроект. «Проект (предлагающий внести изменения в ст. 9 ФЗ „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ — прим. URA.RU) был рассмотрен и одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности», — передает слова представителя кабинета министров газета «Ведомости». Законопроект значительно изменит оплату скоропортящихся продуктов: мяса, птицы, рыбы, фруктов, молочных продуктов, поэтому в кабмине предложили установить дату вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2024 года. Такой срок требуется для адаптации бизнеса и перезаключения договоров о поставках. Благодаря законопроекту изменится период оплаты товаров со сроком годности до пяти суток и менее — не больше четырех рабочих дней со дня фактического получения. Товары со сроком годности от шести до девяти суток необходимо будет оплатить за восемь дней. Мера направлена на поддержку производителей скоропортящихся продуктов. Время первого чтения законопроекта еще неизвестно. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что россияне продолжат покупать курицу, несмотря на высокую цену, так как дешевле мяса нет. Он также отметил, что спрос на курицу наименее эластичен по отношению к изменению цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России поддержит законопроект о сокращении периода оплаты ритейлерами поставок продовольственных товаров. Период будет зависеть от сроков годности продукции, следует из отзыва кабмина на законопроект. «Проект (предлагающий внести изменения в ст. 9 ФЗ „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ — прим. URA.RU) был рассмотрен и одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности», — передает слова представителя кабинета министров газета «Ведомости». Законопроект значительно изменит оплату скоропортящихся продуктов: мяса, птицы, рыбы, фруктов, молочных продуктов, поэтому в кабмине предложили установить дату вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2024 года. Такой срок требуется для адаптации бизнеса и перезаключения договоров о поставках. Благодаря законопроекту изменится период оплаты товаров со сроком годности до пяти суток и менее — не больше четырех рабочих дней со дня фактического получения. Товары со сроком годности от шести до девяти суток необходимо будет оплатить за восемь дней. Мера направлена на поддержку производителей скоропортящихся продуктов. Время первого чтения законопроекта еще неизвестно. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что россияне продолжат покупать курицу, несмотря на высокую цену, так как дешевле мяса нет. Он также отметил, что спрос на курицу наименее эластичен по отношению к изменению цен.