Дочь свердловчанина, погибшего в аварии в Лесном, не согласна с решением суда

31 января 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Три семьи отправят кассационную жалобу в Челябинский суд Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном Члены семей пострадавших и погибших в аварии с автобусом в Лесном (Свердловская область) не согласны с решением суда отпустить водителя Александра Зелева и директора транспортной компании Юрия Сивкова на свободу. Поэтому они планируют подать апелляцию, сообщила дочь погибшего сотрудника Лариона Короткова. «Будем решение суда обжаловать. За все время, пока отец лежал в больнице, мы не получили ни извинений, ни компенсации, хотя можно было бы какую-то посильную помощь оказать. В первом суде мы пытались добиться справедливого наказания, поэтому подавали апелляцию в Областной суд», — сообщила Короткова порталу Е1.RU. Девушка уточнила, что три семьи отправят кассационную жалобу в Челябинский суд. Весной 2023 года суд признал Александра Зелева виновным и назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ. Однако суд отменил приговор и уголовное дело 30 января 2024 года из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Сейчас дело направленно на новое разбирательство. Авария произошла 10 июня 2021 года. Тогда автобус с 50 пассажирами влетел в толпу рабочих на остановке рядом с предприятием «Электрохимприбор». Водитель не смог затормозить из-за отказавших тормозов, поэтому автобус пробил ворота и наехал на толпу людей. Восемь человек погибли, еще 15 получили ранения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены семей пострадавших и погибших в аварии с автобусом в Лесном (Свердловская область) не согласны с решением суда отпустить водителя Александра Зелева и директора транспортной компании Юрия Сивкова на свободу. Поэтому они планируют подать апелляцию, сообщила дочь погибшего сотрудника Лариона Короткова. «Будем решение суда обжаловать. За все время, пока отец лежал в больнице, мы не получили ни извинений, ни компенсации, хотя можно было бы какую-то посильную помощь оказать. В первом суде мы пытались добиться справедливого наказания, поэтому подавали апелляцию в Областной суд», — сообщила Короткова порталу Е1.RU. Девушка уточнила, что три семьи отправят кассационную жалобу в Челябинский суд. Весной 2023 года суд признал Александра Зелева виновным и назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ. Однако суд отменил приговор и уголовное дело 30 января 2024 года из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Сейчас дело направленно на новое разбирательство. Авария произошла 10 июня 2021 года. Тогда автобус с 50 пассажирами влетел в толпу рабочих на остановке рядом с предприятием «Электрохимприбор». Водитель не смог затормозить из-за отказавших тормозов, поэтому автобус пробил ворота и наехал на толпу людей. Восемь человек погибли, еще 15 получили ранения.