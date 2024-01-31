В Совбезе России назвали актуальным советский лозунг

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» должен стать девизом России, считает Наиль Мухитов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Советский лозунг «Все для фронта, все для победы!» становится вновь актуальным. Он должен стать девизом современной России. Такое мнение выразил помощник секретаря Совбеза России Наиль Мухитов.
«Лозунг „Все для фронта, все для победы!“ вновь обрел актуальность», — передает слова Мухитова РЕН ТВ. Он подчеркнул, что этот лозунг должен стать девизом и для современной России. Мухитов высказал мнение, что именно советский лозунг наилучшим образом отражает ценности и приоритеты страны.
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