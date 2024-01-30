Челябинские работодатели стали чаще принимать на работу без собеседований

«Авито»: челябинские работодатели все чаще отказываются от собеседований

31 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Все меньше челябинцев стало проходить собеседования перед приемом на работу Фото: Размик Закарян © URA.RU Работодатели в Челябинске стали чаще принимать персонал на работу без проведения собеседований. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», четверть горожан призналась в ходе опроса, что их трудоустроили без этой привычной процедуры. «Среди челябинцев 26% не проходили собеседование при последнем трудоустройстве. Но основной массе соискателей пришлось пройти через это испытание. Об одном или двух собеседованиях рассказали 42% опрошенных», — рассказали в «Авито Работа». Исследование показало, что чаще остальных без собеседований обходились аграрии и сотрудники агропромышленного комплекса (34% ответов), строители (32%) и медики с фармацевтами (31%). При этом посещать собеседования в основном приходилось представителям сегментов банкинга и инвестиций (16% опрошенных), программистам и связистам, сотрудникам сферы гостеприимства и общепита (по 14%). Каждый десятый челябинец заявил, что его собеседовали до пяти раз. Треть горожан никаких усилий при подготовке к собеседованию не прилагали. Чаще всего подготовка специалистов заключалась в прочтении информации о компании в интернете (39%), изучении отзывов о будущем работодателе от сотрудников (27%). Четверть респондентов отметила, что перед собеседованием выслушивали советы семьи и друзей. Каждый седьмой собирал портфолио, а 9% опрошенных пришлось выполнить тестовые задания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатели в Челябинске стали чаще принимать персонал на работу без проведения собеседований. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», четверть горожан призналась в ходе опроса, что их трудоустроили без этой привычной процедуры. «Среди челябинцев 26% не проходили собеседование при последнем трудоустройстве. Но основной массе соискателей пришлось пройти через это испытание. Об одном или двух собеседованиях рассказали 42% опрошенных», — рассказали в «Авито Работа». Исследование показало, что чаще остальных без собеседований обходились аграрии и сотрудники агропромышленного комплекса (34% ответов), строители (32%) и медики с фармацевтами (31%). При этом посещать собеседования в основном приходилось представителям сегментов банкинга и инвестиций (16% опрошенных), программистам и связистам, сотрудникам сферы гостеприимства и общепита (по 14%). Каждый десятый челябинец заявил, что его собеседовали до пяти раз. Треть горожан никаких усилий при подготовке к собеседованию не прилагали. Чаще всего подготовка специалистов заключалась в прочтении информации о компании в интернете (39%), изучении отзывов о будущем работодателе от сотрудников (27%). Четверть респондентов отметила, что перед собеседованием выслушивали советы семьи и друзей. Каждый седьмой собирал портфолио, а 9% опрошенных пришлось выполнить тестовые задания.