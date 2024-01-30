Пермские ученые рассказали, как перестать материться

Чтобы избавиться от использования нецензурной лексики, нужно этого захотеть. Если человек не будет понимать, как это важно, привычка использовать мат не пройдет, рассказали URA.RU гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева.
«Избавиться от мата поможет настрой на узнавание своих эмоций, интерес к ним. То есть, перед тем, как вырываются бранные слова, первое время потребуется их „затормозить“ и задуматься над тем, что именно вы сейчас чувствуете. Или после мата, если еще не успели», — отметила Расторгуева.
Она добавила, что важно проанализировать ситуацию и понять, в каких ситуациях хочется материться. Это поможет каждый раз сделать паузу и заменить бранное слово. Можно заранее подготовить альтернативные фразы. «Мат может служить препятствием в развитии личности и эмоционального интеллекта. Отказ от ругательств позволит увеличивать словарный запас, улучшать навык оратора», — рассказала Расторгуева.
Также ученая отмечает, что привычка ругаться матом идет от родителей. Если они говорят, что это делать плохо, но сами регулярно используют нецензурную лексику, ребенок быстро запоминает слова и начинает использовать их в своей речи. «Важно не то, что родитель объясняет ребенку, что материться — плохо. Большее влияние имеет поведение родителя, его действия — именно это копируют дети», — добавила Расторгуева.
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