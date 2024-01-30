30 января 2024

В свердловском кабмине не знали о проблемах завода, где Шойгу устроил разнос

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, станок, промышленность, завод, рабочий, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
Шойгу посетил «Уралтрансмаш» 30 января Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») не уведомлял министерство промышленности Свердловской области о том, что затягивает сроки разработки новой гаубицы. Об этом URA.RU рассказал глава минпрома Сергей Пересторонин, комментируя критику от министра обороны Сергея Шойгу.

По словам Пересторонина, о ней он узнал вообще из СМИ. «Как правило, такие вещи до нас не доводят. „Уралтрансмаш“ — структурное оборонное предприятие, и решение таких вопросов — это федеральный уровень, а не субъектовый. Субъект в лучшем случае помогает либо рабочей силой, либо дополнительными услугами в части кооперационных взаимодействий — жилье для сотрудников, транспортное обеспечение, социальные вопросы. Все остальное — это закрытая тема, которая на федеральном уровне принятия решений», — поделился Пересторонин.

Сейчас в минпроме ждут конкретные протокольные решения по итогам визита Шойгу, чтобы в случае необходимости включиться в вопрос, добавил Пересторонин. URA.RU также направило запрос в пресс-службу «Ростеха» с просьбой прокомментировать, с чем связано затягивание сроков изготовления новой гаубицы «Коалиция СВ».

Министр обороны посетил «Уралтрансмаш» 30 января. Там он, в частности, призвал «кончать валять дурака» и активнее заниматься изготовлением перспективного вооружения. «Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — заявил Шойгу.

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Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») не уведомлял министерство промышленности Свердловской области о том, что затягивает сроки разработки новой гаубицы. Об этом URA.RU рассказал глава минпрома Сергей Пересторонин, комментируя критику от министра обороны Сергея Шойгу. По словам Пересторонина, о ней он узнал вообще из СМИ. «Как правило, такие вещи до нас не доводят. „Уралтрансмаш“ — структурное оборонное предприятие, и решение таких вопросов — это федеральный уровень, а не субъектовый. Субъект в лучшем случае помогает либо рабочей силой, либо дополнительными услугами в части кооперационных взаимодействий — жилье для сотрудников, транспортное обеспечение, социальные вопросы. Все остальное — это закрытая тема, которая на федеральном уровне принятия решений», — поделился Пересторонин. Сейчас в минпроме ждут конкретные протокольные решения по итогам визита Шойгу, чтобы в случае необходимости включиться в вопрос, добавил Пересторонин. URA.RU также направило запрос в пресс-службу «Ростеха» с просьбой прокомментировать, с чем связано затягивание сроков изготовления новой гаубицы «Коалиция СВ». Министр обороны посетил «Уралтрансмаш» 30 января. Там он, в частности, призвал «кончать валять дурака» и активнее заниматься изготовлением перспективного вооружения. «Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — заявил Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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