Шойгу раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша» из-за новой гаубицы

31 января 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Шойгу в Екатеринбурге проинспектировал выполнение госзаказа оборонными предприятиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Генерал отметил, что страна остро нуждается в самоходном артиллерийском оружии, передает telegram-канал «Минобороны России». «Вы кончайте дурака валять. Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — обратился Шойгу к руководству и, в частности, к главному конструктору завода. Гендиректор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил министру о том, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. А первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 — «Коалиция СВ» — находится на завершающей стадии производства. Генерал в ответ призвал ускорить работы по испытаниям и началу серийного производства. Он подчеркнул, что страна остро нуждается в новых самоходных артиллерийских установках и напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента, которое, в свою очередь, связано с работой на поле боя. «Речь идет о самоходной артиллерии, и если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям „Мста“ уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — сказал на совещании с руководством предприятий глава Минобороны. Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург вечером 29 января. Он посетил несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, где проверил выполнение гособоронзаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Генерал отметил, что страна остро нуждается в самоходном артиллерийском оружии, передает telegram-канал «Минобороны России». «Вы кончайте дурака валять. Мы (Министерство обороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — обратился Шойгу к руководству и, в частности, к главному конструктору завода. Гендиректор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил министру о том, что объем производства самоходных артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в шесть раз. А первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 — «Коалиция СВ» — находится на завершающей стадии производства. Генерал в ответ призвал ускорить работы по испытаниям и началу серийного производства. Он подчеркнул, что страна остро нуждается в новых самоходных артиллерийских установках и напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента, которое, в свою очередь, связано с работой на поле боя. «Речь идет о самоходной артиллерии, и если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям „Мста“ уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — сказал на совещании с руководством предприятий глава Минобороны. Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург вечером 29 января. Он посетил несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, где проверил выполнение гособоронзаказа.