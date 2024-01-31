Экс-замглавы Игорь Постовалов ездил на рыбалку в северный регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель главы Кургана Игорь Постовалов во время зимней рыбалки на севере поймал щуку. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Север. Рыбалка. Декабрь 2023», — сообщил в конце января Постовалов. К посту он прикрепил фотографии с рыбалки. На них видео, что он поймал щуку. Судя по фото, рыбаки поймали десятки экземпляров щуки. Подписчики похвалили Постовалова за улов.

Постовалов был заместителем главы Кургана с 2019 до января 2020 года и возглавлял городской департамент социальной политики. После он устроился на работу в «Городской центр культуры и досуга», где занял пост замдиректора.

Игорь Постовалов поймал щуку Фото: аккаунт Игоря Постовалова в соцсети «ВКонтакте».