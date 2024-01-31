Экс-замглавы Кургана Постовалов похвастался уловом на зимней рыбалке. Фото

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Рейд по объектам строительства. Курган, постовалов игорь, разговор по телефону
Экс-замглавы Игорь Постовалов ездил на рыбалку в северный регион Фото:

Бывший заместитель главы Кургана Игорь Постовалов во время зимней рыбалки на севере поймал щуку. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Север. Рыбалка. Декабрь 2023», — сообщил в конце января Постовалов. К посту он прикрепил фотографии с рыбалки. На них видео, что он поймал щуку. Судя по фото, рыбаки поймали десятки экземпляров щуки. Подписчики похвалили Постовалова за улов.

Постовалов был заместителем главы Кургана с 2019 до января 2020 года и возглавлял городской департамент социальной политики. После он устроился на работу в «Городской центр культуры и досуга», где занял пост замдиректора.

Игорь Постовалов поймал щуку
Игорь Постовалов поймал щуку
Фото:
Постовалов и его товарищи поймали десятки экземпляров рыбы
Постовалов и его товарищи поймали десятки экземпляров рыбы
Фото:

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Бывший заместитель главы Кургана Игорь Постовалов во время зимней рыбалки на севере поймал щуку. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Север. Рыбалка. Декабрь 2023», — сообщил в конце января Постовалов. К посту он прикрепил фотографии с рыбалки. На них видео, что он поймал щуку. Судя по фото, рыбаки поймали десятки экземпляров щуки. Подписчики похвалили Постовалова за улов. Постовалов был заместителем главы Кургана с 2019 до января 2020 года и возглавлял городской департамент социальной политики. После он устроился на работу в «Городской центр культуры и досуга», где занял пост замдиректора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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