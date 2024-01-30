30 января 2024

Изнасиловавшего и убившего девушку 22 года назад челябинца отправили под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Спустя более 20 лет мужчина ответит за свой поступок Фото:

В Челябинске будут судить мужчину за изнасилование и убийство девушки, совершенные более 22 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база.

«По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент с изнасилованием и убийством произошел осенью 2001 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина подкараулил 22-летнюю девушку, затащил ее в заброшенное здание, избил и изнасиловал. После он задушил потерпевшую.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На убийцу удалось выйти благодаря найденному отпечатку его ладони.

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В Челябинске будут судить мужчину за изнасилование и убийство девушки, совершенные более 22 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. «По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент с изнасилованием и убийством произошел осенью 2001 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина подкараулил 22-летнюю девушку, затащил ее в заброшенное здание, избил и изнасиловал. После он задушил потерпевшую. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На убийцу удалось выйти благодаря найденному отпечатку его ладони.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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