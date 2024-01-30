Изнасиловавшего и убившего девушку 22 года назад челябинца отправили под суд

В Челябинске будут судить мужчину за изнасилование и убийство девушки, совершенные более 22 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база.
«По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент с изнасилованием и убийством произошел осенью 2001 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина подкараулил 22-летнюю девушку, затащил ее в заброшенное здание, избил и изнасиловал. После он задушил потерпевшую.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На убийцу удалось выйти благодаря найденному отпечатку его ладони.
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