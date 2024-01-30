Изнасиловавшего и убившего девушку 22 года назад челябинца отправили под суд

31 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Спустя более 20 лет мужчина ответит за свой поступок Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске будут судить мужчину за изнасилование и убийство девушки, совершенные более 22 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. «По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент с изнасилованием и убийством произошел осенью 2001 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина подкараулил 22-летнюю девушку, затащил ее в заброшенное здание, избил и изнасиловал. После он задушил потерпевшую. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На убийцу удалось выйти благодаря найденному отпечатку его ладони.

В Челябинске будут судить мужчину за изнасилование и убийство девушки, совершенные более 22 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. «По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент с изнасилованием и убийством произошел осенью 2001 года в поселке Новосинеглазово. Мужчина подкараулил 22-летнюю девушку, затащил ее в заброшенное здание, избил и изнасиловал. После он задушил потерпевшую. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На убийцу удалось выйти благодаря найденному отпечатку его ладони.