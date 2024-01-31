Бывшего премьера Пакистана поместили в тюрьму за коррупцию

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма
Имран Хан отправился за решетку по делу о коррупции, пишет DAWN Фото:

Бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана и его супругу Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанной с продажей иностранных подарков. Об этом пишет издание DAWN.

«Имран Хан и его супруга Бушра Биби приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции», — говорится в материале издания. Там добавили, что дело связано с продажей иностранных подарков.

Информация о новом вердикте была опубликована через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу пакистанского МИД Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение гостайны. Таким образом, бывший премьер-министр и его супруга стали объектами судебного преследования в связи с различными связанными с коррупцией преступлениями, заключили в материале.

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Бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана и его супругу Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанной с продажей иностранных подарков. Об этом пишет издание DAWN. «Имран Хан и его супруга Бушра Биби приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции», — говорится в материале издания. Там добавили, что дело связано с продажей иностранных подарков. Информация о новом вердикте была опубликована через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу пакистанского МИД Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение гостайны. Таким образом, бывший премьер-министр и его супруга стали объектами судебного преследования в связи с различными связанными с коррупцией преступлениями, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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