Машина с грузом выехала в зону проведения спецоперации Фото: Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» 31 января отправились в зону проведения спецоперации с грузом для различных воинских подразделений. Пост об этом размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», авторами которого являются ветераны СВО.

«Сегодня пермские бойцы группы „Вагнер“ выдвинулись с очередным грузом в зону СВО. Груз будет доставлен в различные подразделения наших вооруженных сил. Огромное спасибо всем за участие в сборе груза, ваш вклад облегчает жизнь наших бойцов и влияет на успешность выполнения боевых задач. Вместе приближаем победу и сохраняем жизни воинов», — сообщили ветераны спецоперации в мессенджере.

Пермяки отправят на фронт окопные свечи, лопаты, инструмент, кресла-каталки, медицинские изделия, продукты питания и прочее. Помощь бойцам в организации доставки груза не передовую оказали региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края» и благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса».

Представители ЧВК «Вагнер» доставят военнослужащим посылки, собранные из самых разных уголков Пермского края Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie