30 января 2024

Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» отправились в зону СВО с грузом для военнослужащих. Фото

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Елена Шкляева (Мамлена) и волонтеры "Русского мира" за погрузкой гуманитарной помощи в зону СВО. Пермь
Машина с грузом выехала в зону проведения спецоперации Фото:
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Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» 31 января отправились в зону проведения спецоперации с грузом для различных воинских подразделений. Пост об этом размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», авторами которого являются ветераны СВО.

«Сегодня пермские бойцы группы „Вагнер“ выдвинулись с очередным грузом в зону СВО. Груз будет доставлен в различные подразделения наших вооруженных сил. Огромное спасибо всем за участие в сборе груза, ваш вклад облегчает жизнь наших бойцов и влияет на успешность выполнения боевых задач. Вместе приближаем победу и сохраняем жизни воинов», — сообщили ветераны спецоперации в мессенджере.

Пермяки отправят на фронт окопные свечи, лопаты, инструмент, кресла-каталки, медицинские изделия, продукты питания и прочее. Помощь бойцам в организации доставки груза не передовую оказали региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края» и благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса».

Представители ЧВК «Вагнер» доставят военнослужащим посылки, собранные из самых разных уголков Пермского края
Представители ЧВК «Вагнер» доставят военнослужащим посылки, собранные из самых разных уголков Пермского края
Фото:

Участие в отправке груза приняли РОО «Федерация самбо Пермского края» и фонд «Добровольцы Донбасса»
Участие в отправке груза приняли РОО «Федерация самбо Пермского края» и фонд «Добровольцы Донбасса»
Фото:

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Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» 31 января отправились в зону проведения спецоперации с грузом для различных воинских подразделений. Пост об этом размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», авторами которого являются ветераны СВО. «Сегодня пермские бойцы группы „Вагнер“ выдвинулись с очередным грузом в зону СВО. Груз будет доставлен в различные подразделения наших вооруженных сил. Огромное спасибо всем за участие в сборе груза, ваш вклад облегчает жизнь наших бойцов и влияет на успешность выполнения боевых задач. Вместе приближаем победу и сохраняем жизни воинов», — сообщили ветераны спецоперации в мессенджере. Пермяки отправят на фронт окопные свечи, лопаты, инструмент, кресла-каталки, медицинские изделия, продукты питания и прочее. Помощь бойцам в организации доставки груза не передовую оказали региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края» и благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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