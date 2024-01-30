Многодетная тюменка пошла под суд за то, что наказывала детей ремнем

Многодетная жительница Тюменского района (Тюменская область), избивавшая своих детей ремнем за малейшую провинность, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судов. Там уточнили, что зачастую тюменка занималась «воспитанием» находясь в нетрезвом состоянии.
«Мировой судья судебного участка № 3 Тюменского судебного района признал 38-летнюю Светлану Г. виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Суд оштрафовал гражданку на 20 тыс. рублей в доход государства и освободил ее из-под стражи в зале суда. С учетом нахождения Светланы под стражей, суд снизил сумму штрафа до 15 тыс. рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Там уточнили, что 8 февраля 2023 года второклассница одной из школ Тюменского района позвонила своей учительнице и сказала, что не сможет пойти на занятия из-за пьяной матери и ее гостей. Педагог и заместитель главы поселка пришли в жилище ребенка. Девочку отправили в школу, а ее пьяной матери дали время на то, чтобы она привела себя в порядок. Спустя несколько часов проверяющие вернулись в дом и увидели, что хозяйка спит в нетрезвом состоянии.
Через некоторое время многодетная мать снова устроила пьянку. После этого ее дети были изъяты и помещены в спеццентр. Там они рассказали о том, что женщина постоянно избивает их ремнем. После этого на нее завели уголовное дело.
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