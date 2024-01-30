Многодетная тюменка пошла под суд за то, что наказывала детей ремнем

31 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Женщина избивала детей ремнем находясь в нетрезвом состоянии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Многодетная жительница Тюменского района (Тюменская область), избивавшая своих детей ремнем за малейшую провинность, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судов. Там уточнили, что зачастую тюменка занималась «воспитанием» находясь в нетрезвом состоянии. «Мировой судья судебного участка № 3 Тюменского судебного района признал 38-летнюю Светлану Г. виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Суд оштрафовал гражданку на 20 тыс. рублей в доход государства и освободил ее из-под стражи в зале суда. С учетом нахождения Светланы под стражей, суд снизил сумму штрафа до 15 тыс. рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что 8 февраля 2023 года второклассница одной из школ Тюменского района позвонила своей учительнице и сказала, что не сможет пойти на занятия из-за пьяной матери и ее гостей. Педагог и заместитель главы поселка пришли в жилище ребенка. Девочку отправили в школу, а ее пьяной матери дали время на то, чтобы она привела себя в порядок. Спустя несколько часов проверяющие вернулись в дом и увидели, что хозяйка спит в нетрезвом состоянии. Через некоторое время многодетная мать снова устроила пьянку. После этого ее дети были изъяты и помещены в спеццентр. Там они рассказали о том, что женщина постоянно избивает их ремнем. После этого на нее завели уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная жительница Тюменского района (Тюменская область), избивавшая своих детей ремнем за малейшую провинность, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судов. Там уточнили, что зачастую тюменка занималась «воспитанием» находясь в нетрезвом состоянии. «Мировой судья судебного участка № 3 Тюменского судебного района признал 38-летнюю Светлану Г. виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). Суд оштрафовал гражданку на 20 тыс. рублей в доход государства и освободил ее из-под стражи в зале суда. С учетом нахождения Светланы под стражей, суд снизил сумму штрафа до 15 тыс. рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что 8 февраля 2023 года второклассница одной из школ Тюменского района позвонила своей учительнице и сказала, что не сможет пойти на занятия из-за пьяной матери и ее гостей. Педагог и заместитель главы поселка пришли в жилище ребенка. Девочку отправили в школу, а ее пьяной матери дали время на то, чтобы она привела себя в порядок. Спустя несколько часов проверяющие вернулись в дом и увидели, что хозяйка спит в нетрезвом состоянии. Через некоторое время многодетная мать снова устроила пьянку. После этого ее дети были изъяты и помещены в спеццентр. Там они рассказали о том, что женщина постоянно избивает их ремнем. После этого на нее завели уголовное дело.