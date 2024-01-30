Происшествия В челябинском селе нашли труп девятиклассника 31 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 + Подробности гибели подростка выясняет следователь СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Варне (Челябинская область) в ночь на 29 января обнаружили тело девятиклассника. Источник URA.RU сообщил, что школьник покончил с собой. «В заброшенном строении по улице Завалищина был обнаружен труп учащегося девятого класса местной школы. 15-летний школьник совершил суицид», — сообщил источник. По данным источника, подросток состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как токсикоман. Следственным отделом СК РФ по Варненскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). В пресс-службе регионального управления СК РФ URA.RU сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Варне (Челябинская область) в ночь на 29 января обнаружили тело девятиклассника. Источник URA.RU сообщил, что школьник покончил с собой. «В заброшенном строении по улице Завалищина был обнаружен труп учащегося девятого класса местной школы. 15-летний школьник совершил суицид», — сообщил источник. По данным источника, подросток состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как токсикоман. Следственным отделом СК РФ по Варненскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). В пресс-службе регионального управления СК РФ URA.RU сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям