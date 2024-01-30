Холдинг пермского миллиардера победил в суде фирму из Чечни

Пермский «Сатурн-Р» одержал победу над фирмой из Чечни в апелляционном суде

Апелляционный суд оставил решение о взыскании долга в силе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании долга в пользу принадлежащего пермскому миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Речь о 14,5 млн задолженности, которые холдинг ранее отсудил у ООО «Леки» из Чеченской Республики. Фирма из Чечни с решением суда была не согласна и подала апелляцию.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Пермского края от 21 ноября 2023 года в обжалуемой части оставить без изменения. Апелляционную жалобу ООО „Леки“ оставить без удовлетворения», — сообщается в определении суда. Уточняется, что ООО «Леки» может в течение двух месяцев подать жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.

Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» в пользу холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами контракту поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. Поставщик смог доказать это в суде.

По данным СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 5,5 млн рублей. Пермский холдинг «Сатурн-Р» принадлежит бизнесмену Александру Репину, который владеет десятками фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей.