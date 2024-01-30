Председатель курганского областного суда Андрей Роот торжественно проводил в отставку судью Светлану Андрееву, которая проработала в профессии 30 лет. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной службы Курганской области.
«31 января коллектив Курганского областного суда торжественно проводил в почетную отставку судью Андрееву Светлану Владимировну. Ее стаж работы по юридической профессии составляет 30 лет, в том числе в должности судьи — 21 год», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Председатель облсуда Андрей Роот отметил заслуги Андреевой в качестве судьи и пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.
С 2002 по 2005 годы Светлана Андреева работала мировым судьей судебного участка № 40 в Кургане. После этого до 2013 года трудилась в должности судьи Курганского городского суда. Перед отставкой занимала пост судьи в областном суде. Андреева имеет медаль «100 лет Верховному Суду России», знак отличия Судебного департамента при ВС РФ «За усердие» II степени. Также награждена благодарственными письмами курганского облсуда и главного федерального инспектора по Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что курганские судьи получили награды от президента России. Медали «100 лет Верховному суду РФ» коллегам вручал председатель областного суда Андрее Роот. Всего были награждены семь работников судебной системы.
Судья областного суда Светлана Андреева ушла в почетную отставку
Фото: telegram-канал «Правосудие в Зауралье» https://t.me/opskgn/609
Председатель курганского областного суда Андрей Роот торжественно проводил в отставку судью Светлану Андрееву, которая проработала в профессии 30 лет. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной службы Курганской области. «31 января коллектив Курганского областного суда торжественно проводил в почетную отставку судью Андрееву Светлану Владимировну. Ее стаж работы по юридической профессии составляет 30 лет, в том числе в должности судьи — 21 год», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Председатель облсуда Андрей Роот отметил заслуги Андреевой в качестве судьи и пожелал ей крепкого здоровья и благополучия. С 2002 по 2005 годы Светлана Андреева работала мировым судьей судебного участка № 40 в Кургане. После этого до 2013 года трудилась в должности судьи Курганского городского суда. Перед отставкой занимала пост судьи в областном суде. Андреева имеет медаль «100 лет Верховному Суду России», знак отличия Судебного департамента при ВС РФ «За усердие» II степени. Также награждена благодарственными письмами курганского облсуда и главного федерального инспектора по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганские судьи получили награды от президента России. Медали «100 лет Верховному суду РФ» коллегам вручал председатель областного суда Андрее Роот. Всего были награждены семь работников судебной системы.