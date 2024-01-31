Сбербанк инициировал банкротство красноярского экс-депутата Романа Гольдмана

31 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сбербанк подал заявление о банкротстве красноярского экс-депутата Гольдмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбербанк призвал признать банкротом красноярского экс-депутата Романа Гольдмана. По данным сайта суда, речь идет о задолженности в 609,5 млн рублей. «В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ПАО „Сбербанк“ о признании несостоятельным ИП Гольдмана Р.Г.», — говорится в telegram-канале арбитражного суда Красноярского края. Уточняется, что между банком и заемщиком были заключены договоры об открытии кредитной линии. Второй не погасил задолженность, в связи с чем он был признан банкротом. 24 ноября в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана завели уголовное дело о мошенничестве. Тогда он уже находился вне границ России. Сам Роман Гольдман вышел на связь через своего адвоката. Общественности так и не стало известно, где находится Гольдман и каковы его дальнейшие планы.

Сбербанк призвал признать банкротом красноярского экс-депутата Романа Гольдмана. По данным сайта суда, речь идет о задолженности в 609,5 млн рублей. «В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ПАО „Сбербанк“ о признании несостоятельным ИП Гольдмана Р.Г.», — говорится в telegram-канале арбитражного суда Красноярского края. Уточняется, что между банком и заемщиком были заключены договоры об открытии кредитной линии. Второй не погасил задолженность, в связи с чем он был признан банкротом. 24 ноября в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана завели уголовное дело о мошенничестве. Тогда он уже находился вне границ России. Сам Роман Гольдман вышел на связь через своего адвоката. Общественности так и не стало известно, где находится Гольдман и каковы его дальнейшие планы.