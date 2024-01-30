В Пермском крае cтартовала продажа путевок в детские оздоровительные лагеря

Стоимость путевок в детские лагеря в Прикамье выросла на 5,5% по сравнению с 2023 годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае стартовала продажа путевок в детские оздоровительные лагеря на 2024 год. Об этом URA.RU рассказали в министерстве социального развития края. На сайте «Пермские каникулы» сообщается, что стоимости путевок по сравнению с прошлым годом выросла на 5,5%.

«Утверждена расчетная стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря на 2024 год. Рост по сравнению с прошлым годом составил 5,5%. Расчетная стоимость путевки также определяет размер региональной бюджетной поддержки на отдых и оздоровление детей. Именно от этой утвержденной величины и рассчитывается сумма компенсации или номинал сертификата», — говорится на сайте «Пермские каникулы»

Расчетная стоимость путевки в детский лагерь ежегодно утверждается правительством Пермского края. В этом году она составит:

загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (из расчета 21 день) — 25 537,89 руб. (1 день — 1216,09);

детский оздоровительный лагерь санаторного типа (из расчета 24 дня) — 35 074,32 руб. (1 день — 1461,43);

детский специализированный (профильный) лагерь, в том числе краевой (из расчета 14 дней) — 18 727,66 руб. (1 день — 1337,69);

детский лагерь палаточного типа (из расчета 10 дней) — 9 998,90 руб. (1 день — 999,89).

В Пермском крае жителям компенсируют затраты на покупку путевок в детские лагеря из средств регионального бюджета. Речь идет о выдаче именных сертификатов. Его могут получить дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях, в семьях с низким уровнем дохода, дети-инвалиды. Категории детей, имеющих право на получение бюджетной поддержки, указан на сайте минсоцразвития Прикамья (раздел «Отдых и оздоровление детей»). Номер телефона горячей линии, по которой можно узнать всю интересующую информацию: 8 902 47 222 14.