В Пермском крае cтартовала продажа путевок в детские оздоровительные лагеря

В Пермском крае стартовала продажа путевок в детские оздоровительные лагеря на 2024 год. Об этом URA.RU рассказали в министерстве социального развития края. На сайте «Пермские каникулы» сообщается, что стоимости путевок по сравнению с прошлым годом выросла на 5,5%.
«Утверждена расчетная стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря на 2024 год. Рост по сравнению с прошлым годом составил 5,5%. Расчетная стоимость путевки также определяет размер региональной бюджетной поддержки на отдых и оздоровление детей. Именно от этой утвержденной величины и рассчитывается сумма компенсации или номинал сертификата», — говорится на сайте «Пермские каникулы»
Расчетная стоимость путевки в детский лагерь ежегодно утверждается правительством Пермского края. В этом году она составит:
- загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (из расчета 21 день) — 25 537,89 руб. (1 день — 1216,09);
- детский оздоровительный лагерь санаторного типа (из расчета 24 дня) — 35 074,32 руб. (1 день — 1461,43);
- детский специализированный (профильный) лагерь, в том числе краевой (из расчета 14 дней) — 18 727,66 руб. (1 день — 1337,69);
- детский лагерь палаточного типа (из расчета 10 дней) — 9 998,90 руб. (1 день — 999,89).
В Пермском крае жителям компенсируют затраты на покупку путевок в детские лагеря из средств регионального бюджета. Речь идет о выдаче именных сертификатов. Его могут получить дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях, в семьях с низким уровнем дохода, дети-инвалиды. Категории детей, имеющих право на получение бюджетной поддержки, указан на сайте минсоцразвития Прикамья (раздел «Отдых и оздоровление детей»). Номер телефона горячей линии, по которой можно узнать всю интересующую информацию: 8 902 47 222 14.
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