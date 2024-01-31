Губернатор Беглов прокомментировал громкий хлопок в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по поводу громкого хлопка, который произошел в районе Глухоозерского шоссе. В результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие.
«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал.
Значительного ущерба имуществу нанесено не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а администрация города активно сотрудничает с правоохранительными органами, заключил Беглов.
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