Происшествия Губернатор Беглов прокомментировал громкий хлопок в Петербурге Губернатор Беглов: в Невском районе Петербурга произошел громкий хлопок 31 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Пострадавших в результате громкого хлопка в Невском районе нет, заявил Александр Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по поводу громкого хлопка, который произошел в районе Глухоозерского шоссе. В результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие. «Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Значительного ущерба имуществу нанесено не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а администрация города активно сотрудничает с правоохранительными органами, заключил Беглов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по поводу громкого хлопка, который произошел в районе Глухоозерского шоссе. В результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие. «Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Значительного ущерба имуществу нанесено не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а администрация города активно сотрудничает с правоохранительными органами, заключил Беглов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям