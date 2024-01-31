Губернатор Беглов прокомментировал громкий хлопок в Петербурге

Губернатор Беглов: в Невском районе Петербурга произошел громкий хлопок
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Пострадавших в результате громкого хлопка в Невском районе нет, заявил Александр Беглов Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по поводу громкого хлопка, который произошел в районе Глухоозерского шоссе. В результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие.

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал.

Значительного ущерба имуществу нанесено не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а администрация города активно сотрудничает с правоохранительными органами, заключил Беглов.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по поводу громкого хлопка, который произошел в районе Глухоозерского шоссе. В результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие. «Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — написал Беглов в своем telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Значительного ущерба имуществу нанесено не было. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а администрация города активно сотрудничает с правоохранительными органами, заключил Беглов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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