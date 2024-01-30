Спикер думы ХМАО оценил ежегодный отчет главы Ханты-Мансийска

Председатель думы ХМАО одобрил отчет мэра окружной столицы Ряшина за 2023 год

31 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Ханты-Мансийск занимает лидирующие позиции рейтингов по качеству городской среды Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отчитался перед жителями города о результатах деятельности местных органов власти за 2023 год. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поделился в своем telegram-канале наиболее интересными тезисами из отчета. «Без преувеличения скажу, что Ханты-Мансийск — это город, на который стоит равняться и югорским муниципалитетам, и многим другим городам России. Этот вывод подкреплен тем, что столица Югры на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции федеральных и окружных рейтингов по различным параметрам, это и качество городской среды, и цифровизация, и эффективность деятельности органов местного самоуправления, и многие другие аспекты жизнедеятельности города», — отметил Хохряков. По инициативе жителей Ханты-Мансийска в «Карту развития Югры» в 2021 году было внесено 32 проекта, из них 14 уже реализованы, и девять — в процессе. Шесть проектов завершат в 2024 году. «Год от года Ханты-Мансийск хорошеет и, надо сказать, в этом огромная заслуга строительного комплекса — за год сдано 120 тысяч кв. м. жилья. Это больше, чем по квадратному метру на каждого жителя. Показатель вдвое превышает среднеокружной. Такими результатами могут порадовать только лидеры строительной индустрии», — добавил спикер думы. В городе рождаемость превышает смертность в 2,5 раза. Этот показатель ниже, чем по округу в целом. Также Хохряков отметил получение муниципалитетом звания «Город трудовой доблести». Ранее URA.RU писало, что общественники единогласно одобрили отчет мэра Ханты-Мансийска. Общественные обсуждения несколько дней проходили в окружной столице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отчитался перед жителями города о результатах деятельности местных органов власти за 2023 год. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поделился в своем telegram-канале наиболее интересными тезисами из отчета. «Без преувеличения скажу, что Ханты-Мансийск — это город, на который стоит равняться и югорским муниципалитетам, и многим другим городам России. Этот вывод подкреплен тем, что столица Югры на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции федеральных и окружных рейтингов по различным параметрам, это и качество городской среды, и цифровизация, и эффективность деятельности органов местного самоуправления, и многие другие аспекты жизнедеятельности города», — отметил Хохряков. По инициативе жителей Ханты-Мансийска в «Карту развития Югры» в 2021 году было внесено 32 проекта, из них 14 уже реализованы, и девять — в процессе. Шесть проектов завершат в 2024 году. «Год от года Ханты-Мансийск хорошеет и, надо сказать, в этом огромная заслуга строительного комплекса — за год сдано 120 тысяч кв. м. жилья. Это больше, чем по квадратному метру на каждого жителя. Показатель вдвое превышает среднеокружной. Такими результатами могут порадовать только лидеры строительной индустрии», — добавил спикер думы. В городе рождаемость превышает смертность в 2,5 раза. Этот показатель ниже, чем по округу в целом. Также Хохряков отметил получение муниципалитетом звания «Город трудовой доблести». Ранее URA.RU писало, что общественники единогласно одобрили отчет мэра Ханты-Мансийска. Общественные обсуждения несколько дней проходили в окружной столице.