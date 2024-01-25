Общественники единогласно одобрили отчет мэра Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске завершились общественные обсуждения отчета мэра окружной столицы Максима Ряшина. На заседании члены общественной палаты города единогласно одобрили деятельность градоначальника. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей «Ханты-Мансийск Онлайн».
«С 15 по 24 января в окружной столице на различных площадках проходили общественные обсуждения. Члены общественной палаты Ханты-Мансийска, принявшие участие в заседании, единогласно дали положительную оценку деятельности главы и администрации города за 2023 год», — указано в публикации.
В обсуждениях приняли участие представители ОМСУ и подведомственных организаций, члены общественных и координационных советов города. Всего их посетили несколько тысяч человек, внесено 30 предложений. Самыми активными оказались спортсмены, работники культуры, ветераны и студенты.
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