25 января 2024

Общественники единогласно одобрили отчет мэра Ханты-Мансийска

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Научно-технический совет корпорации "Тактически-ракетное вооружение". Курган, чиновники, аплодисменты, депутаты
Члены общественной палаты столицы ХМАО единогласно поддержали отчет мэра Фото:

В Ханты-Мансийске завершились общественные обсуждения отчета мэра окружной столицы Максима Ряшина. На заседании члены общественной палаты города единогласно одобрили деятельность градоначальника. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей «Ханты-Мансийск Онлайн».

«С 15 по 24 января в окружной столице на различных площадках проходили общественные обсуждения. Члены общественной палаты Ханты-Мансийска, принявшие участие в заседании, единогласно дали положительную оценку деятельности главы и администрации города за 2023 год», — указано в публикации.

В обсуждениях приняли участие представители ОМСУ и подведомственных организаций, члены общественных и координационных советов города. Всего их посетили несколько тысяч человек, внесено 30 предложений. Самыми активными оказались спортсмены, работники культуры, ветераны и студенты.

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В Ханты-Мансийске завершились общественные обсуждения отчета мэра окружной столицы Максима Ряшина. На заседании члены общественной палаты города единогласно одобрили деятельность градоначальника. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей «Ханты-Мансийск Онлайн». «С 15 по 24 января в окружной столице на различных площадках проходили общественные обсуждения. Члены общественной палаты Ханты-Мансийска, принявшие участие в заседании, единогласно дали положительную оценку деятельности главы и администрации города за 2023 год», — указано в публикации. В обсуждениях приняли участие представители ОМСУ и подведомственных организаций, члены общественных и координационных советов города. Всего их посетили несколько тысяч человек, внесено 30 предложений. Самыми активными оказались спортсмены, работники культуры, ветераны и студенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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