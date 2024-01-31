Тренеры «Трактора» и «Автомобилиста» сняли ролик в стиле «Брат-2» с Салтыковой

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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, хк трактор, хк автомобилист, хоккей
«Трактор» сыграет с «Автомобилистом» в шестой раз в сезоне Фото:

Главные тренеры челябинского хоккейного клуба «Трактор» и екатеринбургского «Автомобилиста», двоюродные братья Алексей и Николай Заварухины, снялись в видео с певицей Ириной Салтыковой. Видео снято в стилистике фильма «Брат-2» и размещено 31 января в официальном telegram-канале челябинского клуба.

«Это мой двоюродный брат Николай. Он мне вместо родного брата был», — представляет на видео Салтыковой своего брата Алексей Заварухин.

В клипе обыгрывается несколько знаменитых сцен из фильма «Брат-2». Костюмы братьев, как и самой Салтыковой, выполнены в стилистике фильма. Также в кадре появляется защитник «Трактора» Артем Блажиевский.

Видео появилось на канале «Трактора» 31 января — в день последней в этом сезоне встречи в ходе регулярного чемпионата КХЛ команд, которые тренируют Заварухины — челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Такие встречи принято считать уральским дерби, и та команда, которая выиграет серию игр друг с другом, получит неофициальный титул чемпиона Уральских гор — «царь горы». Пока счет в пользу челябинцев — 3:2. В клубе добавили, что Салтыкова даст для болельщиков небольшой концерт в ходе матча 31 января.

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Главные тренеры челябинского хоккейного клуба «Трактор» и екатеринбургского «Автомобилиста», двоюродные братья Алексей и Николай Заварухины, снялись в видео с певицей Ириной Салтыковой. Видео снято в стилистике фильма «Брат-2» и размещено 31 января в официальном telegram-канале челябинского клуба. «Это мой двоюродный брат Николай. Он мне вместо родного брата был», — представляет на видео Салтыковой своего брата Алексей Заварухин. В клипе обыгрывается несколько знаменитых сцен из фильма «Брат-2». Костюмы братьев, как и самой Салтыковой, выполнены в стилистике фильма. Также в кадре появляется защитник «Трактора» Артем Блажиевский. Видео появилось на канале «Трактора» 31 января — в день последней в этом сезоне встречи в ходе регулярного чемпионата КХЛ команд, которые тренируют Заварухины — челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Такие встречи принято считать уральским дерби, и та команда, которая выиграет серию игр друг с другом, получит неофициальный титул чемпиона Уральских гор — «царь горы». Пока счет в пользу челябинцев — 3:2. В клубе добавили, что Салтыкова даст для болельщиков небольшой концерт в ходе матча 31 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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