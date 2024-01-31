Стали известны самые популярные цвета автомобилей в Челябинской области

В Челябинской области стали популярнее авто коричневого и серого цветов
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Черный и белый стали самыми популярными цветами авто с пробегом в регионе в 2023 году Фото:

В Челябинской области черный и белый стали самыми популярными цветами автомобилей с пробегом в 2023 году. Самыми непопулярными оказались розовый, пурпурный, желтый, оранжевый и фиолетовый, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«В Челябинской области в 2023 году черные автомобили стали наиболее популярными. При этом белые авто укрепляют позиции в доле спроса, а черные, наоборот, замедляют рост. Реже других жители Челябинской области выбирают автомобили розового (0,05%), пурпурного (0,07%), желтого (0,39%), оранжевого (0,44%) и фиолетового (0,84%) цветов», — сообщили в пресс-службе.

В 2023 по сравнению с 2022 годом в Челябинской области больше остальных приобрели в популярности коричневые автомобили (6,06%). Чаще всего в 2023 году жители региона интересовались автомобилями с пробегом серебряного (16%), серого (14%), синего (9%), зеленого (6%) и красного (5%) цветов.

Как отметил директор направления автомобилей в Авито Авто Вадим Иванов, черные и белые цвета традиционно доминируют на рынке автомобилей с пробегом. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты.

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В Челябинской области черный и белый стали самыми популярными цветами автомобилей с пробегом в 2023 году. Самыми непопулярными оказались розовый, пурпурный, желтый, оранжевый и фиолетовый, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «В Челябинской области в 2023 году черные автомобили стали наиболее популярными. При этом белые авто укрепляют позиции в доле спроса, а черные, наоборот, замедляют рост. Реже других жители Челябинской области выбирают автомобили розового (0,05%), пурпурного (0,07%), желтого (0,39%), оранжевого (0,44%) и фиолетового (0,84%) цветов», — сообщили в пресс-службе. В 2023 по сравнению с 2022 годом в Челябинской области больше остальных приобрели в популярности коричневые автомобили (6,06%). Чаще всего в 2023 году жители региона интересовались автомобилями с пробегом серебряного (16%), серого (14%), синего (9%), зеленого (6%) и красного (5%) цветов. Как отметил директор направления автомобилей в Авито Авто Вадим Иванов, черные и белые цвета традиционно доминируют на рынке автомобилей с пробегом. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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