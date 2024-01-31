Свердловские дети стали чаще жаловаться на буллинг в школах

За 2023 год число обращений по поводу буллинга в школах Свердловской области выросло на 20%. Всего в 2023 году аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионе было получено 142 обращения.
«Проблема имеет тенденцию к нарастанию. Мы зафиксировали в 2023 году 142 обращения о случаях травли в школах. Например, в 2022 году было 120 обращений», — заявил детский омбудсмен Игорь Мороков журналисту URA.RU.
По словам Морокова, тенденция к росту складывается, несмотря на развитие в Свердловской области школьных служб примирения. Омбудсмен отметил, что необходимо создавать в образовательных учреждениях независимые психологические службы.
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